Für die beiden Georgier (25 und 31) hatten am vergangenen Dienstag in einem Geschäft in Pinkafeld die Handschellen geklickt. Aufgrund bereits laufender Ermittlungen gegen den 25-Jährigen übernahm das Landeskriminalamt Niederösterreich den Fall.

Dem Verdächtigen wurden Diebstähle in Amstetten, Neulengbach, Böheimkirchen, Ybbs, Gablitz, Pressbaum und Melk sowie in Wien-Favoriten und Linz nachgewiesen, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag.

Beide Männer waren bei ihren Einvernahmen nicht geständig. Der 25-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in der Justizanstalt St. Pölten inhaftiert, der 31-Jährige wurde angezeigt.