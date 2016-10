Die Einbrüche dürften von Juni bis September dieses Jahrs verübt worden sein, berichtete die Landespolizeidirektion am Freitag. Mögliche weitere Tatorte befinden sich in der Steiermark, im Burgenland, in Oberösterreich und Wien.

Verdächtiger festgenommen

Ermittelt wird der Polizei zufolge wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls. Wohnungen und Wohnhäuser in Österreich sollen heimgesucht worden sein. Ein Verdächtiger wurde am 26. September festgenommen. Das nun sichergestellte Diebesgut fand sich bei einer Hausdurchsuchung in Wien. Teile wurden vier Einbruchsdiebstählen in den Bezirken Gänserndorf, Wien-Umgebung, Mödling und Baden zugeordnet.

Bezüglich weiterer Gegenstände mögen sich Geschädigte mit dem Landeskriminalamt NÖ (Tel.: 059133-30-3333) in Verbindung setzen. Sichergestellt wurden u.a. auch Schmuckkassetten und eine Rolex-Herrenarmbanduhr.