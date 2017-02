Die mit Experten und Pädagogen entwickelten Lernunterlagen zum Thema Energie richten sich an Jugendliche im Alter von 13-16 Jahren und werden rund 500 Schulen in ganz Niederösterreich angeboten.

„Durch unsere Unterrichtsmaterialien kommt so mancher „AHA“-Moment im Physikunterricht zustande, wenn zum Beispiel der eigene Energieumsatz in Joule ausgerechnet wird oder die Energieformen der Zukunft vorgestellt werden“, so Iva Hattinger vom EVN Schulservice.

In der Neuen Mittelschule Traiskirchen wurden die neuen Unterrichtsmaterialien vom EVN Schulservice bereits mit großer Begeisterung getestet.

| EVN / Rumpler

EVN Schulservice

Die EVN zeigt seit vielen Jahren mit ihrem EVN Schulservice jungen Menschen auf spielerische Weise, wie man Energie sparsam und effizient verwendet. Das Angebot richtet sich an alle 1.462 Schulen in Niederösterreich - ca. 60 % nützen dieses regelmäßig. Schulbetreuer aus 26 EVN Kundenzentren halten jährlich etwa 700 Vorträge in niederösterreichischen Schulen.

EVN / Rumpler

Mehr Infos unter: young.evn.at