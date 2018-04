Kokainhändler ausgeforscht und in Haft.

Nach einem Rettungseinsatz im Dezember in Brunn am Gebirge, bei dem eine 50-Jährige aus dem Bezirk Mödling wegen missbräuchlicher Verwendung von Drogen und Tabletten in das Landesklinikum Baden eingeliefert werden musste, nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Die Frau gestand den Kauf und Konsum von ca. 1,5 Kilogramm Kokain im Gesamtwert von ca. 150.000 Euro im Zeitraum von Februar 2015 bis Juni 2017. Erworben hatte sie die Suchtmittel in Mödling und Münchendorf von verschiedenen Dealern.

Den Beamten konnten einen 29-jährigen deutschen Staatsbürger als mutmaßlichen Suchtmittelverkäufer ausforschen. Er ist teilweise geständig im Zeitraum von Februar 2015 bis Februar 2018 etwa 3,5 Kilo Kokain im Gesamtwert von 350.000 Euro im Raum Mödling und Wien weitergegeben zu haben. Bei einer gerichtlich angeordneten Hausdurchsuchung konnten ca. 120 Gramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von rund 12.000 Euro, Streckmittel, Bargeld in der Höhe von rund 6.100,-Euro und mehrere Mobiltelefone sichergestellt werden. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am 22. Februar 2018 festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Als weitere Mittäter wurden ein 24-Jähriger und ein 28-Jähriger, beide aus Wien, ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen, sowie ein 31-jähriger serbischer Staatsbürger als mutmaßliche Kokainverkäufer ausgeforscht. Alle Beschuldigten sind großteils geständig und wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Ebenso konnten bisher fünf Suchtmittelabnehmer aus dem Bezirk Mödling ausgeforscht und angezeigt werden. Erhebungen zu möglichen weiteren Mittätern und Suchtmittelkonsumenten dauern an.