Der Lenker entkam in einem schwarzen Audi mit gestohlenen Kennzeichen wiederholt den Einsatzkräften. Einmal konnte sich ein Polizist nur durch einen Sprung zur Seite retten, er schoss dem Wagen hinterher. In der Früh wurde der Niederösterreicher gefasst.

Laut Polizei und "Mittelbayerischer Zeitung" auf ihrem Onlineportal kam es am Freitag um 22.15 Uhr zur ersten Begegnung mit der Polizei. Die Exekutive entdeckte den schwarzen Audi mit gestohlenem Kennzeichen auf der A9. Der 22-Jährige konnte sich zunächst nach Bayreuth absetzen. Dort wurde er entdeckt, flüchtete nach einer ersten Verfolgungsjagd aber.

Wagen erneut entdeckt

Gegen 1.50 Uhr entdeckten Polizisten den Wagen erneut auf der A9 in Fahrtrichtung Süden. Der Lenker flüchtete nach Hersruck, wo ihn aber schon eine Sperre der Exekutive erwartete. Der 22-Jährige raste daraufhin auf einen Beamten zu. Dieser hechtete zur Seite und schoss dem Wagen hinterher. Doch der Niederösterreicher beschleunigte und brauste davon.

Der 22-Jährige fuhr in weiterer Folge über die B14 und die A9 bis auf die A3 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Nürnberg-Mögeldorf und Behringersdorf touchierte der Audi eine Leitplanke so schwer, dass der 22-Jährige nicht weiterfahren konnte. Er verließ den Pkw und flüchtete zu Fuß. Die Polizei leitete eine großangelegte Fahndung ein, bei der auch Diensthunde und ein Hubschrauber im Einsatz war. Doch von dem Lenker fehlte zunächst jede Spur.

Erst in der Früh, gegen 5.30 Uhr, wurde der 22-jährige Niederösterreicher nahe der A3 in einem Wasserdurchlass entdeckt und festgenommen. Er wurde der Kriminalpolizei in Schwabach übergeben. Völlig rätselhaft war zunächst das Motiv des Lenkers.