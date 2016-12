„Kriminalpolizei! Was ist da los? Was macht’s ihr denn da? Ausweise her!“, erklärte ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten des nächtens mit einer Waffe in der Hand einer Gruppe von Jugendlichen. Gemeinsam mit einem Freund gab er sich vor den Teenagern als Polizist aus, nun sitzen die Männer vorm Richter.

Wegen Lärmbelästigung seien die Angeklagten nach Konsum von Bier auf die „blöde Idee“ gekommen, sagen sie im Prozess wegen Amtsanmaßung. Nun bereuen sie. „Ich schäme mich extrem dafür“, sagt einer. Und er erklärt: „Die Teenager treffen sich dort immer mit ihren Autos und machen laut die Musik an.“ Das habe ihn in Rage gebracht.

Kurzerhand steckte der 28-Jährige seine Pistole in den Hosenbund, während sich der andere Stift und Block einpackte, um die Autokennzeichen der Störenfriede zu notieren. „Wir wollten die Jugendlichen nur verscheuchen“, erklären sie.

„Ich hab’ gespürt, dass das keine Polizisten sind"

Wie geplant verlief die Aktion aber nicht. „Das sind gar keine Kieberer“, schrie prompt einer der Jugendlichen und stieß den 28-Jährigen zur Seite. „Ich hab’ gespürt, dass das keine Polizisten sind, und hab’ sofort die richtige Polizei verständigt“, erzählt eines der Opfer.

Fersengeld gaben die Angeklagten. „Sie sind dann auf mich los, ich hab’ mich gefürchtet, bin gerannt“, so einer der Möchtegern-Polizisten.

Für den 28-Jährigen setzt es sechs Monate bedingt und 8.160 Euro Geldstrafe. Sein Freund muss 5.120 Euro Strafe berappen. Nicht rechtskräftig.