In Kärnten (2016) und in der Steiermark (im Jahr 2012) wurde das „Pensionsalter“ bei der Feuerwehr bereits von 65 auf 70 Jahre angehoben. Auch in Salzburg will man heuer das Landesgesetz ändern und auf die Florianis über 65 nicht mehr verzichten. Darüber hinaus fordert der Seniorenbund eine bundesweite Anhebung der Altersgrenze auf 70 Jahre.

Für Niederösterreichs Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner ist das jedoch „überhaupt kein Thema“, wie er im NÖN-Telefonat bekräftigt. „Wir haben diese Debatte schon vor einigen Jahren geführt. Damals haben sich alle Bezirksfeuerwehrkommandanten einstimmig gegen eine Erhöhung ausgesprochen“, betont Niederösterreichs oberster Feuerwehrmann. Denn im Gegensatz zu den genannten Bundesländern können in Niederösterreich die „nicht aktiven“ Mitglieder, wie die Feuerwehrmänner über 65 Jahren genannt werden, nach wie vor bei den Einsätzen mithelfen. Sie dürfen aber ab diesem Alter keine Funktion mehr übernehmen. „Und wir wollen keine Überalterung der Funktionäre, so wie es zum Beispiel beim Roten Kreuz der Fall ist. Ich schätze Willi Sauer sehr, aber er war mit fast 80 Jahren noch Präsident“, so Fahrafellner.

Auch mit dem Feuerwehrnachwuchs ist man in Niederösterreich zufrieden. 6.000 Burschen und Mädchen gehören der Feuerwehrjugend an. Von den insgesamt 98.000 Feuerwehrmännern und -frauen in Niederösterreich sind 60.000 Aktive und rund 30.000 „nicht Aktive“ täglich für die Sicherheit im Land tatkräftig im Einsatz.