Ein Achtjähriger behauptet, ein Unbekannter hätte ihn auf dem Heimweg von der Schule in ein Auto zerren wollen. Da schrillten bei der Polizei die Alarmglocken. Doch im Zuge der Einvernahme des Kindes stellte sich alles ganz anders dar. Der Schüler gab zu, die versuchte Entführung einfach erfunden zu haben. Die Polizisten nahmen Geltungsdrang als Motiv an.

Insgesamt wurden laut Kriminalstatistik in NÖ 2015 knapp 90 strafbare Handlungen wegen Vortäuschung erfasst. Im Durchschnitt werden in Österreich jeden Tag fast zwei Anzeigen wegen Vortäuschung einer Straftat erstattet. 2015 waren es bundesweit 581 Anzeigen. Die Zahl der Verleumdungsanzeigen hingegen ist mehr als doppelt so hoch wie jene wegen Vortäuschung und von 2006 (929 Fälle) im Jahr 2015 auf 1.369 Fälle angestiegen. Warum diese Deliktsformen zunehmen, hat viele Ursachen.

„Bei Betrachtung der Kriminalstatistik lässt sich kein klares Bild erkennen“, stellt Markus Haindl von der Landespolizeidirektion Niederösterreich fest und meint: „Bei Eigentumsdelikten, wie zum Beispiel Einbrüchen in Wohnungen und Wohnhäusern, lässt sich ein Zusammenhang mit versicherungsrechtlichen Gegebenheiten nicht ausschließen.“ Doch Versicherungsbetrug – wie Smartphone-Diebstahl bei Jugendlichen – ist nur eine Facette, die Menschen dazu bewegt, Straftaten vorzutäuschen oder andere eines Deliktes zu bezichtigen.

Täter und Opfer oft im Naheverhältnis

„Sehr oft lässt sich feststellen, dass eine Beziehung zwischen Opfer und Täter besteht“,weiß Haindl. So stellt sich im Bereich der Sitte-Ermittlungen immer wieder heraus, dass manch angezeigter sexueller Übergriff letztlich kein Tatbestand für eine Anzeige ist. Eifersucht, enttäuschte Emotionen oder auch das Ansinnen, jemandem zu schaden, spielen hier durchaus eine Rolle.

„Dieses Deliktsfeld ist meist ein Nebenprodukt von strafbaren Handlungen“, meint er. Meistens geht es darum, eine andere Straftat zu vertuschen, wie Diebstahl, Geldunterschlagung am Arbeitsplatz oder hohe Schulden. Hier werden oft Raubüberfälle vorgetäuscht. So behauptete eine Tankstellen-Angestellte, ein Schwarzafrikaner habe sie überfallen und Geld geraubt. Alles erfunden!

„Die Arbeit der Polizei ist in diesem Bereich nicht einfach. Es gilt ja zu beweisen, dass nichts vorliegt“, erklärt Haindl.