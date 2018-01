Ob Gas, Öl oder Wasserkraft: Funktionierende Energieversorgungsnetze bestimmen den Tagesablauf. Die verheerende Gas-Explosion in Baumgarten aufgrund eines technischen Defektes hat vor Augen geführt, wie leicht kritische Infrastruktur „verwundbar“ ist.

Terroranschläge, auch in Europa, lassen die Frage aufkommen, ob die heimischen Energiebetreiber „anschlagssicher“ sind. Stefan Wagenhofer, Geschäftsführer der Gas Connect Austria GmbH, sieht die Baumgartener Gasstation gegen Terrorattacken gut gewappnet: „Das Areal ist mit einer Mauer umrundet, darüber ist ein Stacheldrahtzaun und es gibt Überwachungskameras!“

Seit 2014 ist in Österreich der Schutz kritischer Infrastruktur im Sicherheitspolizeigesetz verankert. „Das kann nur mit Einbindung der Betreiber dieser Infrastrukturen gelingen“, so der Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz, Roland Scherscher. So wurden im Herbst Digitalfunkgeräte an elf Betreiber übergeben. „Diese ermöglichen im Ernstfall eine ausfall- und abhörsichere Kommunikation“, erläutert er.

Die Exekutive führt jährlich mindestens eine Übung mit Betreibern kritischer Infrastrukturen, dem Bundesheer und anderen Einsatzorganisationen durch. Übungsannahme im Vorjahr war ein Terroranschlag auf ein Pharmalager in der Region Korneuburg-Gänserndorf.

Schwarzstartfähige Kraftwerke bei der EVN

„Wir sind auf Versorgungsausfälle gut vorbereitet“, sagt EVN-Sprecher Stefan Zach. Die EVN verfügt über thermische Kraftwerke, die „schwarzstartfähig“ sind. „Diese können auch in Betrieb genommen werden, wenn das Stromnetz ausgefallen ist“, erklärt er. Wenn kein Erdgas zur Verfügung steht, bringen die Kraftwerke Theiss und Dürnrohr mit Öl oder Kohl das Stromnetz in Gang. Bei einer Gaskrise steht Erdgas aus Speichern in Oberösterreich bereit.

Sicherheit hat stets oberste Priorität bei der OMV. Im Cyberbereich gibt es bei der OMV täglich Angriffe. Ein spezielles Team kümmert sich um Abwehr und beobachtet die Marktentwicklung. Österreichs kritische Infrastruktur ist immer wieder Ziel von Angriffen, physischer wie virtueller Art.

2016 wurden zwei Sabotage-Serien an Sende- und Strommasten geklärt, der Angriff einer türkischen Hackergruppe auf die Website des Flughafens Schwechat wurde abgewehrt. Beim Sprengstoffanschlag von Ebergassing (1995) kamen damals die Täter beim Versuch, einen Hochspannungsmast zu sprengen, ums Leben.