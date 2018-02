„Fahren Sie vorsichtig. Ein Geisterfahrer ist auf der A2-Südautobahn unterwegs!“ Meldungen wie diese sind für viele Fahrzeuglenker schon fast zur Gewohnheit geworden.

2017 hat Hitradio Ö3 bundesweit 409 Mal vor Geisterfahrern gewarnt. Das ist gegenüber 2016 ein Anstieg um 46 Meldungen (+12,7 Prozent) und der höchste Wert seit 2008. Der stärkste Monat 2017 war der August mit 45 Meldungen, nur 22 Anrufe gab es hingegen im Februar. Werden die „Verirrten“ auf Niederösterreichs hochrangigem Straßennetz immer mehr? Ferdinand Zuser, Leiter der Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion NÖ, relativiert die kolportierten Zahlen der Ö3-Statistik.

„Nicht jede Meldung ist auch ein echter Geisterfahrer. Manchmal verfahren sich Lenker kurz in einem Baustellenabschnitt und es sieht für die anderen Verkehrsteilnehmer wie ein Geisterfahrer aus“, weiß er. Die Exekutive führt keine Statistik über „echte“ Geisterfahrer. „Dennoch sind die Meldungen für die Verkehrssicherheit von großer Bedeutung und ein rasches Kommunikationsmittel mit den Verkehrsteilnehmern“, betont er. Diese werden in das „Traffic Information Center (TIC)“, eine Onlineplattform von Polizei, Land und ÖAMTC, eingegeben. Befugte Rundfunkanstalten haben darauf Zugriff.

Zuser erinnert sich an einen Geisterfahrer, der in der Faschingszeit unglaubliche 50 Kilometer entgegen der Fahrtrichtung auf der A2-Südautobahn zwischen Leobersdorf und Grimmenstein unterwegs war. Erst mehrere Streifen konnten ihn stoppen. „Er geriet in Panik und wollte einfach weg“, sagt Zuser, warum der Mann sämtliche Anhalteversuche missachtete. Geisterfahrer sind aber nicht nur auf Autobahnen unterwegs. „Auf der S 5 hatten wir einen Crash mit einem Polizeidienstwagen wegen eines Geisterfahrers“, so Zuser.

„Alkoholkonsum, Orientierungslosigkeit, insbesondere bei schlechter Witterung, das Übersehen einer Anschlussstelle, das Navigationsgerät oder das Vergessen eines Gegenstandes lassen Lenker zum Geisterfahrer werden.“ Das bestätigt Klaus Robatsch vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV). Dieses beschäftigt sich mit den Ursachen und hat auch mit Geisterfahrern Interviews geführt.

„70 Prozent der Geisterfahrer sind Männer, auch wenn die Anzahl der Frauen steigt, was sich aber durch die wachsende Zahl weiblicher Kfz-Lenkerinnen erklärt“, erläutert der Verkehrsexperte. Wer ungewollt zum Geisterfahrer wird, sollte keinesfalls wenden. „Sofort das Abblendlicht und die Warnblinkanlage einschalten. Am Fahrbahnrand anhalten, die Polizei rufen. Dort bleiben, bis man von dieser richtig abgeleitet wird“, so Robatsch. Wer einem Geisterfahrer begegnet, sollte Ruhe bewahren, Tempo reduzieren, rechts bleiben. Und keinesfalls überholen!