Ein Amoklauf an einer österreichischen Schule? Seit vergangener Woche ist klar, dass so einer zumindest geplant war. Und dass sich der mutmaßliche Täter, ein 18-jähriger Grundwehrdiener, dafür Anleihen von Schulmassakern in den USA und Deutschland genommen hat.

Am 9. Mai, kurz vor 14 Uhr, zielte der 18-jährige Schütze vor dem Schulzentrum Mistelbach auf einen 19-jährigen Schüler, der gerade zum Bus wollte. Der Schüler wird an der Körperseite und am Kopf getroffen, schleppt sich zurück zum Eingang, wo ihm Mitschüler helfen. Der Angreifer flüchtet vorerst, wird Stunden später festgenommen.

Was zur Tat geführt hat, wird derzeit von Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelt. Aber die Muster sind unverkennbar. Die NÖN befragte dazu Psychoanalytikerin Rotraud Perner.

"Dramatischer Verlust an Lebensfreude"

„Das Columbine Highschool-Massaker (siehe Infos unten) war für diesen Mann nur eine Inszenierung“, sagt Perner, „was dahinter stecken dürfte, ist ein dramatischer Verlust an Lebensfreude.“ Aus Zeiten des Heranwachsens kennen fast alle Menschen Augenblicke, in denen die Zukunft Angst macht, man sich unverstanden fühlt. „Dieses Gefühl der Kleinheit steigert sich dann in ein Gefühl der Rache.“

Psychoanalytikerin Rotraud Perner. | Esther Crapelle/Atelier Mystiq

Die Wahl der Schule weise jedenfalls darauf hin, dass dieser Ort eine Bedeutung hat, sagt Perner. „Sonst hätte er ja auch einen Bahnhof oder einen anderen Ort wählen können.“ Der mutmaßliche Schütze hatte die Schule ein Semester lang besucht. Dringend nachgeprüft werden sollte jedenfalls, was in den letzten Tagen vor dem Attentat beim Bundesheer passiert sei, rät Perner.

Der 18-Jährige hat als – bewaffneter – Wachsoldat in Langenlebarn (Bezirk Tulln) Dienst getan. Dort war er laut Bundesheer-Sprecher Michael Bauer unauffällig; ebenso wie seine psychologischen Tests im Zuge der Stellung. Perner meint, dass in der Kaserne durchaus ein Vorfall, etwa eine Demütigung, passiert sein könnte, die den letzten Ausschlag für die Tat gegeben haben könnte. „Die Idee für eine solche Tat schwelt lange, aber die Entscheidung dazu fällt kurzfristig“, sagt sie.

Alfred Pohl: "Schwer erschüttert"

Mistelbachs Bürgermeister Alfred Pohl. | Josef Schimmer

„Ich bin, wie wir alle, schwer erschüttert, dass uns der Wahnsinn auch in Österreich und im Weinviertel eingeholt hat“, sagt Mistelbachs Bürgermeister Alfred Pohl zur Tat. „Da passieren Dinge, die wir sonst nur aus dem Fernsehen kennen. Aber wir dürfen uns aus Angst vor Terror in unserer Freiheit nicht einschränken. Wenn das passiert, dann haben diese Typen gewonnen. Zu führen wird sicher die Diskussion sein, warum man derartige Waffen ohne Waffenschein, ohne Ausbildung einfach in einem Geschäft um 195 Euro kaufen kann. Jeder Jäger muss im Gegensatz dazu eine Prüfung ablegen.“

Landespolizeidirektor Konrad Kogler erinnert die Tat an das Geschehen in Zöbern, wo 1997 ein 15-jähriger Schüler seine Lehrerin erschossen hat. Kogler selbst war damals leitender Gendarm.

Landespolizei-Sprecher Walter Schwarzecker sieht als in NÖ am ehesten vergleichbaren Fall den Amoklauf bei der Voestalpine Traisen 2008: „Hier hegte ein ehemaliger Mitarbeiter Groll gegen Firma und Mitarbeiter und suchte bewaffnet den Betrieb auf. Ein Mitarbeiter wurde verletzt. Auch hier gab es dann eine Ladehemmung. Der Täter wurde von der Cobra überwältigt.“