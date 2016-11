Das Facebook-Video schockierte vergangene Woche. Innerhalb kürzester Zeit war es millionenmal angeklickt und vielfach geteilt. Darauf zu sehen: Ein Mädchen, das von einer Kontrahentin geschlagen und gedemütigt wird. Aufgenommen wurde es von Freunden der Beschuldigten. Gegen das aus Ecuador stammende Mädchen (16), das in einer Jugendeinrichtung wohnt, wird auch wegen eines weiteren Vorfalls vor einem Jugendzentrum in Tulln ermittelt.

Dass Schlägereien online gestellt werden, kommt häufiger vor. Das aktuelle Video sticht aber deutlich hervor. Der Verein „Neustart“, der Resozialisierungs- und auch Opferhilfe leistet, hat derartige Vorfälle bundesweit analysiert, wie Sprecher Andreas Zembaty sagt. „Es gibt vereinzelt Vorkommnisse, wo Raufereien gefilmt und ins Netz gestellt werden, aber die sind nicht so dramatisch wie der aktuelle Fall.“

Vor ein paar Jahren sei das Phänomen gefilmter Gewalthandlungen unter Jugendlichen aufgepoppt, dann aber wieder abgeflaut, weiß Andreas Bandion, Leiter des Bereichs Kriminalprävention im Landeskriminalamt NÖ. Die Polizei hat darauf mit Präventionsvorträgen in Schulen reagiert.

Programm „Click & Check“ zum Schutz

„Click & Check“, ein Programm für 13- bis 14-Jährige, ist genau auf die Verhinderung solcher Straftaten zugeschnitten. Für Bandion ist der Vorfall in Wien-Donaustadt, wo das Video aufgenommen wurde, „pure Gewalt. Hier geht es rein darum, das eigene Geltungsbedürfnis darzustellen und das Opfer zu erniedrigen“. Nicht minder verwerflich findet er aber das Verhalten all jener, die das Video angesehen oder geteilt haben, sei es nun aus Sensationsgier, vermeintlicher Warnung vor solchen Vorfällen oder auch aus reiner Dummheit. Im aktuellen Fall sieht er nun die Justiz am Zug, die ein ordentliches Urteil im Sinne der General- wie auch Spezialprävention fällen müsse. An Eltern appelliert er, dass sie ihren Kindern Medienkompetenz nahe bringen und ihnen verständlich machen, dass nicht alles lustig ist, was geteilt wird.

Experten wünschen sich Medienkompetenz

Mehr Medienkompetenz wünscht sich auch Susanne Fuhs, Sozialarbeiterin vom Team „Nordrand“ des Vereines Jugend & Lebenswelt. Sie ist in ihrer Arbeit sowohl mit Tätern als auch Opfern konfrontiert. „Die Kids haben das Video auf Facebook gestellt, weil man heute alles auf Facebook stellt. Sie denken nicht darüber nach, welche Konsequenzen das haben kann. Ich würde mir wünschen, dass in den Schulen der Umgang mit sozialen Netzwerken auf dem Stundenplan steht.“ Über die Übeltäter sagt sie, dass die in ihrem Leben auch schon Opfer waren, denn „diese Erfahrung haben sie ja gelernt. Mit Aktionen wie geposteten Schlägereien holen sie sich ihren Selbstwert“.

In sozialen Netzwerken sei die Empathie ausgeschaltet, sagt Schulpsychologin Andrea Richter vom Landesschulrat NÖ. „Das Darüber-Nachdenken fällt weg, Äußerungen fallen im Affekt.“ Im schulischen Kontext habe es in NÖ einen solchen Fall jedoch noch nie gegeben.

Welche Strafe für die Täter angebracht ist, ist für Andreas Zembaty klar: „Hier gibt es starke Verbindungen zwischen Tätern und Opfern, daher ist der Tatausgleich wichtig, damit das Opfer zu einer Entschuldigung kommt. Und es ist wichtig, dass die Täter eine Opferempathie entwickeln.“ Geldstrafen oder bedingte Haftstrafen hält Zembaty für nicht sinnvoll.