NÖN: Nimmt die Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen zu?

Natalia Olsböck: Meines Erachtens nach schon. Durch die multimediale Vernetzung sind wir laufend mit Gewaltbildern konfrontiert. Das lässt bei einigen die Hemmungen und Kontrollmechanismen sinken. Es erfolgt sozusagen eine „Gewaltausbildung“. Es fördert aber auch jeder, der diese Inhalte über soziale Netzwerke teilt, diese Gewaltbereitschaft.

Wie entsteht und steigert sich Gewaltbereitschaft?

Es spielen zumeist mehrere Komponenten zusammen – von persönlichen Erfahrungen in der Kindheit bis hin zum Umfeld, in das sich Jugendliche begeben. Die „Peer-Group“ nimmt oft eine wichtige Rolle ein. Man zeigt, was man sich nicht alles traut, um anerkannt zu sein. Die Lust an Tierquälerei ist oft der erste Schritt zur Gewalt gegenüber anderen Menschen. Aufgestaute Aggressionen, Unzufriedenheit, Machtdemonstration und Selbstinszenierung spiegeln sich in solchen Taten wider.

Neigen die Frauen heute mehr zu Gewalt als früher?

Die Rollenbilder verschwimmen immer mehr. Während Frauen, die anderen Schaden zufügen wollten, früher eher zu Gift neigten, greifen sie heute durchaus zum Messer.

Wie kann ich einem Jugendlichen helfen, der in so eine Täter- oder auch Opferrolle gerät?

Das Gespräch mit einer Vertrauensperson anbieten. Kontakt zu Beratungsstellen oder der Polizei vermitteln. Klarmachen, dass der, der Gewalt ausübt, der Schwache ist.