„Die gesellschaftliche Realität hinkt leider noch immer den Gesetzen hinterher“, stellt Marlies Leitner, Geschäftsführerin vom Gewaltschutzzentrum NÖ fest.

Gewalt gegen Frauen und Mädchen, vor allem im häuslichen Bereich, ist allgegenwärtig. Die Dunkelziffer ist groß. Eine Studie der europäischen Grundrechteagentur von 2016 zeigt, dass in Europa noch immer jede fünfte Frau Gewalt erfährt. „Das reicht von der Ohrfeige bis zu massiven Verletzungen durch Waffen“, weiß Leitner.

Am 25. November, dem internationalen Tag für Menschenrechte, starteten wieder die „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“. Das Thema ins Bewusstsein zu rufen, sei nach wie vor nötig. Handlungsbedarf ortet Leitner etwa auf Behördenebene. „Deren Aufgabe ist es, Betroffenen zu vermitteln, dass diese ein Anrecht auf ein gewaltfreies Leben haben und nicht mitverantwortlich an dem Leid, das ihnen widerfährt, sind“, betont sie. Andernfalls sei es für die traumatisierten Personen „sehr schwer, Wege aus dieser Gewaltspirale zu finden“.

Die Gruppe der 30- bis 40-Jährigen wagt, so die Erfahrungen Leitners, am ehesten diesen Schritt, denn „diese Frauen sehen noch Chancen, ihr Leben verändern zu können, auch in materieller Hinsicht“.

Stalking-Paragraph und Gewaltschutzgesetze

Im ländlichen Bereich, „wo jeder den anderen kennt“, sei es noch immer viel schwerer, der Gewalt zu entfliehen als in der Anonymität der Stadt. Die Gründe – aber nie Entschuldigung – für Gewalt sind mannigfaltig: Sie reichen von Alkohol- und Drogenmissbrauch über Arbeitslosigkeit, finanzielle Nöte, Überforderung und dem Gefühl der Ausweglosigkeit bis hin zu psychischen Problemen. Nicht zu unterschätzen ist die psychische Gewalt in Form von Erniedrigung, Drohung oder beharrlicher Verfolgung, auch in sozialen Netzwerken.

Der Stalking-Paragraph, seit 1. Juli 2006 in Kraft, ist für Betroffene eine Möglichkeit, dem ein Ende zu setzen. Eine europaweit beachtete Maßnahme sind die österreichischen Gewaltschutzgesetze, die es seit 20 Jahren gibt. Auf deren Basis können etwa Betretungsverbote gegen Gewalttäter ausgesprochen werden. 2013 wurde dieses Verbot auf Kindergärten, Schulen und Horte für Kinder bis 14 Jahre ausgeweitet. Tragischer Anlass dafür war die Ermordung eines Kindes durch seinen gewalttätigen Vater in einer Schule in St. Pölten.

Neu: „Sicherheit im öffentlichen Raum“

Gewalt gegen Frauen spielt sich auch im öffentlichen Raum ab, die Anzeigemoral im Bereich sexueller Belästigung steigt. Bis 23. November 2017 gab es in Niederösterreich 815 Anzeigen wegen „strafbarer Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung“, bundesweit waren es 2.422 Anzeigen. Die Polizei geht hier neue Wege: Um dem steigenden Unbehagen von Frauen begegnen zu können, steht im Mittelpunkt des Projektes „Sicherheit im öffentlichen Raum“ die Vorbeugung von Übergriffen. Bundesweit wurden bislang 150 Präventionsbeamte dazu geschult.

Durch Bewusstseinsbildung und Workshops für Frauen soll deren subjektives Sicherheitsgefühl gehoben und Straftaten verhindert werden. Thematisiert werden Auftreten, Selbstbewusstsein und Selbstbehauptung sowie Handlungsoptionen während oder nach einer gefährlichen Situation. Dabei wird auf die individuellen Möglichkeiten der jeweiligen Frau Bedacht genommen, aber auch an ihre Eigenverantwortung appelliert. Ziel ist, dem Gegenüber klare Grenzen zu setzen.