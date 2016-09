Kostenloser WhatsApp-Dienst rettet Tierleben .

Giftköder-Attacken auf Vierbeiner nehmen auch in Niederösterreich zu: Erst im August verendete in Kicking ein dreijähriger Berner Sennenhund an den Folgen eines Giftköders. Nun wurden in Wieselburg erneut zwei gefährliche Giftköder gefunden.