Tödlicher Bootsunfall am Wörthersee: Prozess gestartet .

Nachdem am 2. Juni 2017 der 44 Jahre alte Kremser Bauunternehmer Manfred Schroll bei einem Motorbootunfall am Wörthersee ums Leben gekommen ist, ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt der Strafprozess gegen den damaligen Bootslenker und den Schiffsführer gestartet.