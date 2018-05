Es geht um eine Frau, die 1995 nach einem mehrmonatigen Verhältnis mit einem Priester Zwillinge zur Welt brachte, die dann zur Adoption freigegeben wurden. Die damals 17-Jährige wandte sich kürzlich an die Klasnic-Kommission, die von der katholischen Kirche eingesetzte Opferschutzkommission. Man nehme die Sache „sehr ernst“, wurde die Erzdiözese am Freitag in der „Kathpress“ zitiert.

Die Vorgeschichte sei bereits lange bekannt. Der Priester wurde in seinen Funktionen belassen – unter der Bedingung, das Verhältnis nicht wieder aufleben zu lassen und seine Verantwortung gegenüber Mutter und Kindern wahrzunehmen. Die Entscheidung sei auch deshalb milde ausgefallen, weil sich die junge Frau wiederholt aus eigener Initiative mit dem Priester getroffen habe. Somit sei keine Strafbarkeit nach staatlichem Recht gegeben gewesen, sagt die Erzdiözese. Der Priester habe die Auflagen erfüllt.

Die Frau, als Mädchen bereits vom Stiefvater jahrelang misshandelt, stellt die Situation heute ganz anders dar. Die „Plattform Betroffener kirchlicher Gewalt“ erhebt massive Vorwürfe. Demnach war die gebürtige Bulgarin ab dem 14. Lebensjahr im einstigen Schwesternkloster in Hollabrunn, einer heutigen Landeseinrichtung (Sozialpädagogisches Betreuungszentrum), untergebracht. Dort sei der Geistliche schon bei der ersten Beichte übergriffig geworden.

Clara: Das Interview from Betroffen on Vimeo.

Dazu betont die Erzdiözese Wien, dass der betroffene Priester erst im April 1994 eingetreten sei und somit erst danach im betroffenen Landesschulheim Dienst getan haben konnte. Dies sei knapp vor dem 17. Geburtstag der Betroffenen gewesen, strafbare Handlungen hätten daher „zweifelsfrei nicht stattgefunden“.

Außerdem ist von möglichen Eizellenentnahmen die Rede. Als die Frau schwanger wurde, sei sie von einer Nonne geschlagen worden, damit sie eine Fehlgeburt erleide, wird die Betroffene von der Plattform zitiert. Es sei zu einer Frühgeburt gekommen, die Zwillinge überlebten. Kardinal Schönborn habe gesagt, sie sei selbst schuld, da sie den Geistlichen verführt habe. Dieser soll in den Süden Niederösterreichs versetzt worden sein, wo er eine eigene Pfarre erhielt. Für seine Töchter sei er nicht aufgenommen.

Auch diese Behauptung ist laut Erzdiözese falsch. Vielmehr habe der Kardinal erwirkt, dass der Priester seine Kinder anerkennt und seinen Unterhaltspflichten nachkommt.

Ob es Konsequenzen für den Pfarrer gibt, der inzwischen in Wien tätig ist, hänge vom Ergebnis der Untersuchung ab, zitierte die „Kathpress“ den Pressesprecher der Erzdiözese Wien, Michael Prüller. Für den Priester spreche jedenfalls, dass es seither keine Vorwürfe im Zusammenhang mit Minderjährigen mehr gegeben habe. Man wisse heute, „dass bei Beziehungen mit Minderjährigen der Begriff der Freiwilligkeit sehr problematisch“ sei.

Prüller verweist in seiner Stellungnahme auch darauf, dass weder Jugendamt noch Bezirkshauptmannschaft eine Anzeige erstattet haben.

Den Vorwurf der Frau, die Kirche habe sie zur Adoptionsfreigabe ihrer Kinder gezwungen, weist die Erzdiözese ebenso entschieden zurück. Man sei hier nicht eingebunden gewesen, vielmehr habe die Frau auf Anraten des Jugendamts die Freigabe zugelassen.

Um die Rückgabe der Kinder kämpfte sie vergeblich. Fotos ihrer Mädchen, um die sie wiederholt gebeten habe, wurden ihr erst acht Jahre später ausgehändigt - angeblich, weil ihre Adresse unbekannt war. Heute habe sie einen Selbstmordversuch hinter sich, sei in psychiatrischer Betreuung und erhalte eine Invaliditätsrente.

Kardinal Christoph Schönborn versprach via „Kathpress“, alles daran zu setzen, rasch und wirksam zu helfen. Der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser zeigt sich empört über eine vermeintliche Verharmlosung des Falls und fordert die Zuständigen auf, für eine vollkommene Aufklärung zu sorgen. Die „Plattform Betroffener kirchlicher Gewalt“ spricht von Bagatellisierung und Verweigerung von Verantwortung und will die strafrechtliche Dimension des Falls prüfen. Unerträglich sei, dass der Geistliche bis heute sogar Jugendliche betreut.