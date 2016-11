Die beiden Rumänen - eine 25-Jährige und ein 27-Jähriger - sitzen in Korneuburg in Haft. Das Duo war nicht geständig, berichtete die NÖ Polizei am Freitag. Gestohlen wurde vor allem Schmuck und Bargeld, der Schaden beträgt mehr als 11.000 Euro.

In Stockerau gefasst

Gefasst wurden die beiden Verdächtigen Anfang September in Stockerau (Bezirk Korneuburg). Der 27-Jährige hatte einem Bewohner gegenüber vorgegeben, ein weggelaufenes junges Kätzchen zu suchen. Kurz darauf flüchtete der Mann vom Grundstück, seine Frau lenkte das Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen. Die alarmierte Polizei stoppte den Pkw und nahm das Ehepaar fest. Gestohlen wurde nichts, da es zwei Mal beim Versuch geblieben war.

Nach weiteren Erhebungen konnte die Polizei dem Duo neun weitere Einschleichdiebstähle, davon drei Versuche, sowie einen versuchten Einbruchsdiebstahl von 26. August bis 1. September zuordnen. Als Ziele wählte das Paar Wohnhäuser in Fischamend (Bezirk Wien-Umgebung), Weikersdorf am Steinfelde (Bezirk Wiener Neustadt), Bad Vöslau (Bezirk Baden) sowie in Leombach in der Gemeinde Sipbachzell (Bezirk Wels) und Graz aus. Mehrere Opfer erkannten die beiden Verdächtigen eindeutig als Täter wieder.