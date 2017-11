NÖ Kriminalisten kamen Dealern in Wien auf die Spur .

NÖ Kriminalisten sind zwei mutmaßlichen Dealern in Wien auf die Spur gekommen. Den Männern (35 und 40) wird nach Polizeiangaben vom Dienstag angelastet, mit dem Vermitteln und Verkaufen von Kokain und Cannabiskraut den Lebensunterhalt finanziert zu haben. Das Duo ist in der Justizanstalt Wien-Josefstadt in Haft.