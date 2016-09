Der Betreiber des Atomkraftwerks Dukovany nahe der niederösterreichischen Grenze hat kürzlich die Umweltverträglichkeitsprüfung für den Bau von zwei neuen Reaktoren beim tschechischen Umweltministerium beantragt. Gegen diesen Ausbau des Kernkraftwerks hat das Land Niederösterreich unter Initiative von VP-Umweltlandesrat Stephan Pernkopf eine kritische Stellungnahme verfasst. Vor drei Wochen hat Pernkopf außerdem eine Unterschriftenaktion gegen diesen Ausbau gestartet.

"Klares Bekenntnis gegen die Atomkraft"

Und die fand landesweit breite Resonanz: 63.680 Personen haben mit ihrer Unterschrift ihre Ablehnung der Ausbaupläne kundgetan. Alle politischen Farben und viele Vereine, Pfarren und Wirte hätten sich beteiligt, betonte der Umweltlandesrat: „Das ist ein klares Bekenntnis gegen die Atomkraft.“ Außerdem habe es keine NÖ Gemeinde gegeben, die sich nicht beteiligt hätte.

Er habe sich bereits um einen Termin beim tschechischen Umweltminister bemüht, so der Umweltlandesrat. Spätestens am 17. Oktober beim Umweltministerrat in Luxemburg, an dem Pernkopf als aktueller Vorsitzender der österreichischen Landesumweltreferentenkonferenz teilnimmt, werde er die Unterschriftenliste übergeben.