"Es geht darum, die Gesellschaft vom Wegsehen zum Hinsehen zu bringen", erklärte Sobotka vor Journalisten.

Im sogenannten Sicherheitsforum sollen Sicherheits-Gemeinderäte, Beauftragte der Polizei und der Blaulichtorganisationen sowie unbescholtene Bürger vertreten sein, sagte der Innenminister anlässlich der Auftaktveranstaltung für Polizisten in Niederösterreich. In Pilotregionen von "Gemeinsam Sicher" u.a. im Bezirk Mödling in Niederösterreich und im Bezirk Schärding in Oberösterreich habe man in den vergangenen Monaten nützliche Erkenntnisse erhalten. Bürger würden sich besser verstanden und verantwortlich fühlen.

Ziel sei es, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu heben. Als Beispiele nannte Sobotka Schulwegsicherung, Prävention von Einbrüchen sowie neue Beleuchtung oder die Präsenz von Sozialarbeitern an Plätzen wie Parks, die aufgrund von Sicherheitsbedenken gemieden werden. Auf lange Sicht gesehen soll das Projekt eine Entlastung der Polizei durch eine niedrigere Kriminalitätsrate bringen.