Es ist eine schöne Tradition, pro Bezirk jene Gemeinde auszuwählen, die am meisten für ihre Vereine tut. Zum elften Mal hat nun eine Jury aus insgesamt 85 Bewerbern die 20 besten herausgefiltert: Diese Gemeinden stellen den Vereinen nicht nur Geld zur Verfügung, sie fördern sie etwa, indem sie kommunale Infrastruktur zur Verfügung stellen, Neujahrsempfänge und Ehrungen veranstalten, den Vereinen Platz in Gemeindezeitungen einräumen und vieles mehr.

Ausgezeichnet werden die „Vereinsfreundlichsten Gemeinden“ am 17. Jänner 2018 im Landtagssaal in St. Pölten. Als Geschenk gibt’s eine Doppelseite in der NÖN – was einem (Werbe-)Wert von mehreren Tausend Euro entspricht.