Sie nennen sich Freeman, OPPT (One People’s Public Trust) oder auch Reichsbürger und sie haben – trotz unterschiedlicher Ideologien von anarchisch bis rechtsradikal – eines gemeinsam: Sie lehnen die geltenden Staatsstrukturen ab. Diese Vereinigungen, anfänglich von Behörden noch als „Spinner“ und „weltfremd“ belächelt, entwickeln sich zunehmend zum ernsthaften Problem für Exekutive und Justiz. Denn sie erkennen weder Gesetze noch Gerichte an, noch akzeptieren sie Strafen der Exekutive.

Das Innenministerium verzeichnet alleine seit September bei 1.100 Bekennende, bundesweit noch um 400 Personen mehr. Ebenfalls Sorge bereitet Behörden die geschätzte Zahl von 22.000 Sympathisanten. Anlass für das Innenministerium der Inititative „Gemeinsam sicher“ gegen staatsfeindliche Verbindungen, Bürger aufzurufen, wenn sie in ihrer Umgebung merken, dass Personen zu staatenfeindlichen Verbindungen tendieren, dies zu melden.

"Im Fokus der Kritik steht immer das Weltfinanzsystem"

In Niederösterreich ist das Phänomen staatsfeindlicher Verbindungen erstmals Sommer 2014 aufgetreten. Damals versammelten sich in Hollenbach im Bezirk Waidhofen/Thaya an die 200 OPPT-Sympathisanten, um eine Verhandlung vor einem „Gerichtshof“ gegen 19 Personen, darunter auch eine echte Juristin, abzuhalten. Die Polizei löste den Tumult damals auf. „Es gibt mittlerweile verschiedene Strömungen von staatsfeindlichen Verbindungen, die Mitglieder wechseln offenbar zwischen diesen hin und her“, stellt Roland Scherscher, Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz fest.

Er nennt dazu Gruppierungen wie „International common law court of Justice – Vienna“, die „Terranier“ oder den „VGV-Staatenbund“. „Die Vorgangsweisen sind aber ähnlich. Behörden und Gerichte werden mit sinnlosen Schreiben zugemüllt. Im letzten Jahr haben wir mehr als 500 Eingänge verzeichnet, die auf etwa 250 Personen zurückzuführen sind. Wir sprechen von Papierterrorismus“, seufzt Scherscher. Diese Schreiben enthalten meist Aneinanderreihungen von wirren, unplausiblen Rechtsansichten, Halbwahrheiten und Verschwörungstheorien.

„Im Fokus der Kritik steht immer das Weltfinanzsystem. Getragen wird dies oft von einem stark antisemitischen Hintergrund“, weiß Scherscher, dass diese auf den ersten Blick skurril anmutenden Verbindungen auch gefährlich werden können. Die Anhänger sind nicht immer leicht zu erkennen; auch unter Behördenmitarbeitern wurden schon Sympathisanten ausgemacht.

Gefährliche Drohungen gegen Behörden

„Die Empfänger der Schreiben werden gefährlich bedroht, in dem ihnen eine Eintragung in ein internationales Schuldenregister in Aussicht gestellt wird, falls sie ein Straf- oder Verwaltungsverfahren fortführen.“ Betroffen neben Polizei, Gerichtsmitarbeitern oder Gerichtsvollziehern sind Abgabenverbände, Banken und Kreditinstitute.

Polizei und Justiz sind aufgrund der bestehenden Gesetzeslage die Hände gebunden. Seitens der Justiz wird nun angedacht, den Paragraph 246 (staatsfeindliche Verbindungen) im Strafgesetz zu novellieren: Wer sich einer der einschlägigen Verbindungen anschließt, die die Gesetze des Landes nicht anerkennt oder selbst gezimmerte Gesetze anwenden will, soll künftig verurteilt werden können.

Warum erleben die Staatenverweigerer so einen Hype? Kriminalsoziologe Reinhard Kreissl meint: „Früher hatte die Gesellschaft Utopien, jetzt besteht ein großes Staatsmisstrauen.“ Dennoch glaubt Kreissl, dass Strukturen, die Gesetze ablehnen und dann eigene schaffen, „ein Konstrukt sind, das irgendwann in sich zusammenbricht“.

Insgesamt sei die Gesellschaft widerspenstiger geworden, weil das Gefühl vermittelt wird, der Staat könne nicht mehr ordentlich für seine Bürger sorgen, daher mangle es auch an Respekt vor Obrigkeiten wie der Polizei.