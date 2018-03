„Mein Mandant ist da in etwas hineingerutscht, dessen Tragweite er sich nicht bewusst war“, argumentierte kürzlich ein Anwalt am Landesgericht St. Pölten. „Ich hätte früher aufhören müssen“, bedauerte der Angeklagte.

In den zehn Jahren, in denen er in Besitz eines PCs sei, habe noch nie etwas Verbotenes gemacht. Hat er doch, denn auf dem Rechner des Mannes wurden zahlreiche Kinderpornos gefunden. Diese seien, so der Vater zweier Töchter, nachdem er via WhatsApp-Messenger mit einer fremden jungen Frau kommuniziert hätte, plötzlich über eine andere Nummer auf sein Smartphone gelangt. Sein Fehler: Er speicherte die Bilder ab. Und wurde wegen Besitzes von Kinderpornographie verurteilt.

"Fast alles, was man am PC macht, kann man rückvollziehen"

„Dass man etwas Verbotenes weitergeleitet bekommt, kann natürlich passieren. Meistens erscheint das aber am Rechner, wenn man vorher in Suchmaschinen nach einschlägigen Begriffen wie ,sexy teens’ gesucht hat“, erklärt Karl Wurzer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten. Und so mache man sich der Kinderpornografie schuldig, denn nicht nur Darstellung, Besitz und Weitergabe, sondern auch das Ansehen von sexuellen Handlungen oder von Genitalien Minderjähriger ist verboten.

Auf welchen Webseiten gesurft wurde, ist im Falle einer behördlichen Sicherstellung des Computers leicht nachweisbar. „Fast alles, was man auf dem PC macht, wo man surft und in welchen Netzwerken man sich bewegt, kann man rückvollziehen“, bestätigt IT-Ermittler Josef Wagner. Er erinnert sich an einen Fall, bei dem eine Ehefrau sicher war, dass ihr Gatte „ja nur ORF.at“ schaue. Der Browserverlauf hat jedoch dann ganz anderes ans Tageslicht gebracht.

Erwachsenen ist es natürlich nicht verboten, sich auf Websiten mit sexuellen Inhalten zu bewegen – so lange die Darsteller ebenfalls erwachsen sind.

Fake-Profile und Webcam-Erpresser

Doch die Grenzen zur Kinderpornografie verschwimmen oft. „Im Internet kann sich jeder leicht älter machen und oft handelt es sich bei hübschen jungen Frauen nur um ein Fake-Profil, hinter dem Betrüger stecken“, warnt Wagner. Das betrifft nicht nur Kinderpornographie. Immer wieder lassen sich User dazu hinreißen, im Rahmen von Sex-Chats sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen und das mit der Webcam zu filmen. Und dann werden sie plötzlich erpresst: Geld überweisen oder die Bilder werden veröffentlicht.

Eric Egretzberger, Leiter des Bereichs Sitte im Landeskriminalamt, sagt, „dass Kinderpornographie im Internet nicht mehr geworden ist. Das hat es leider immer gegeben. Diese Bilder werden vorrangig im Ausland hergestellt, nur selten im häuslichen Bereich.“ Gezielt nach kinderpornographischen Inhalten zu suchen ist jedenfalls eine Straftat. Auch die Ausrede, es handle sich um „Recherchearbeiten“ zieht nicht. Auch den Satz „Ich wollte ja nur der Polizei helfen“ haben sich Richter von einschlägig Angeklagten schon oft anhören müssen. Als Ausrede oder Milderungsgrund taugt er nicht.

Kinderpornografie funktioniert aber auch anders: Kinder und Jugendliche lassen sich oft dazu verleiten, Nacktbilder von sich selbst zu versenden – oder die von Freunden zu speichern. Auch das fällt, wenn diese Bilder Minderjährige darstellen, unter Kinderpornographie.

Andreas Bandion von der Kriminalprävention rät Eltern dazu Folgendes: „Medienkompetenz von klein auf vermitteln, auf Risiken hinweisen, ohne Angst zu machen.“