Mit einem Scheinkauf in einem Hotel am Flughafen Wien-Schwechat ließ das Stadtpolizeikommando Schwechat mit Unterstützung der Cobra eine professionelle Kunstfälscherbande auffliegen. Die Täter hatten in einem Verkaufskatalog zahlreiche Gemälde weltbekannter Künstler, darunter Bilder von Picasso, zum Gesamtpreis von 72 Millionen Euro angeboten.

Sechs Beteiligte, darunter ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf, wurden mit Unterstützung des Bundeskriminalamtes (BK) ausgeforscht. „Über einen anonymen Hinweis sind wir auf die Bande aufmerksam geworden“, schildert Schwechats Vize-Stadtpolizeikommandant Omar Haijawi-Pirchner.

Seminarraum im Hotel gemietet

„Die Bande hat sogar im Hotel einen Seminarraum als Präsentationsraum für die Gemälde angemietet“, berichtet er. Über Anita Gach, Leiterin vom Referat „Kulturgutfahndung“ im BK und die Picasso-Foundation in Paris wurden die Bilder als Fälschung entlarvt. „Bei den Bildern handelt es sich um keine 1:1-Nachahmungen, sondern um Werke, die im Stil des Künstlers gemalt wurden. Es wurden die bekannten Stilelemente wieder verwendet, lediglich zwei Marc Chagalls wurden nach konkreten Vorbildern gemalt“, so Gach. Für die Schwechater Polizei sicher der bislang brisanteste Fall von Fälschung, aber nicht der einzige.

„Im Bereich des Zolls stoßen wir immer wieder auf Kunstgegenstände, die gestohlen oder gefälscht sind“, sagt Haijawi-Pirchner. Dennoch: „Kunstdiebstähle sind in den letzten Jahren stark zurückgegangen“, so Gerhard Walli, Leiter des Bereichs Diebstahl im Landeskriminalamt.

Kunstliebhaber mit „Kleingeld“ als Kunden

Aber wer kauft überhaupt gefälschte oder gestohlene Kunstwerke? „Es gibt genügend Kunstliebhaber, die das nötige Kleingeld haben und aus Leidenschaft sammeln. Sie zeigen diese Bilder – aus Stolz – höchstens Bekannten oder Freunden. Überdies ist diese Klientel der Meinung, dass so eine Anschaffung eine gute Wertanlage ist“, weiß Walli, warum Fälschungen durchaus zahlungskräftige Abnehmer finden.

Wenn Falsifikate im Umlauf sind, kommen Johann Thanmayer und Thomas Ottersböck vom Bereich „Betrug“ des Landeskriminalamtes NÖ zum Zug. „Fälschungen hat es auch in der Vergangenheit gegeben“, stellt Thanmayer fest, heute seien Fälscher aber in erster Linie auf zeitgenössische Kunstwerke spezialisiert. „Diese sind nicht nur einfacher zu fälschen als alte Meister, sondern auch leichter zu veräußern“, sagt er. Außerdem könne man eine Fälschung alter Meister leichter als solche entlarven, nicht nur aufgrund der technischen Überprüfungsmöglichkeiten. „Wer einen alten Meister verkaufen will, fällt in das Blickfeld der Kunstwelt“, weiß der Kriminalist. Viele der gefälschten Künstler sind noch am Leben und melden oft selbst der Exekutive, dass Falsifikate ihrer Werke im Umlauf sind.

Bilder aus der Gugginger Gruppe gefälscht

In den letzten Jahren wurden Bilder aus der Gugginger Gruppe mehrmals gefälscht. Seit rund 14 Jahren beschäftigt sich das Landeskriminalamt NÖ intensiver mit Kunstfälschungen. Seither wurden rund 300 Fälschungen, überwiegend Werke österreichischer Künstler, so auch von Hermann Nitsch, Arnulf Rainer oder Hans Staudacher, aus dem Verkehr gezogen. Die Falsifikate werden oft um die Hälfte des Marktwertes verkauft.

Wer aber sind nun die Fälscher? „Leute, die sich bereichern wollen oder die glauben, dass sie so gut sind, dass sie nicht auffliegen“, meint Thanmayer. Sein Appell an die Kunstliebhaber: „Ein Schnäppchen kann sich in der Kunstwelt durchaus als teurer Reinfaller entpuppen!“