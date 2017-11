Er kommt, um zu stehlen. Und wird dafür sogar bezahlt. Der Münchner Alfred Fuchsgruber ist Ladendieb auf Bestellung.

Engagiert wird Fuchsgruber von Handelsbetrieben, die ihm ihre Mitarbeiter zur Schulung anvertrauen. Denn er weiß, wie Ladendiebe vorgehen und wie man ihnen das Handwerk legen kann. Fuchsgrubers Schulungen funktionieren auf zwei Arten: Entweder, er geht auftragsgemäß in einen Laden, nimmt dies und das, ohne zu bezahlen, mit und erklärt dann den Mitarbeitern, warum es geklappt hat. Oder er schult die Mitarbeiter zuerst und schickt dann seine Kollegen, um zu testen, ob die Schulung erfolgreich war.

Alfred Fuchsgruber schult Handelsmitarbeiter, wenn es um Ladendiebstahl geht. | N.E.Team GmbH/11 Freunde

Aktuell tourt der Meisterdieb mit Wohnsitz und eigener Agentur in München im Auftrag der Wirtschaftskammer mit Präventionsbeamten des Landeskriminalamtes durch Niederösterreich, um in Vorträgen auf das Thema aufmerksam zu machen.

Muss man im Gefängnis gesessen sein, um so einen Beruf zu ergreifen? „Nein, ich bin nie im Gefängnis gesessen“, sagt Fuchsgruber grinsend. Die Idee zum „Berufsdieb“ entstand vor knapp 20 Jahren, als Fuchsgruber vom Besitzer einer deutschen Bahnhofs-Buchhandelskette gefragt wurde, ob er seine Mitarbeiter testen könne. „Ich möchte, dass Sie ihnen zeigen, wie leicht es ist, hier zu stehlen“, verlangte der Auftraggeber. Und Fuchsgruber war so erfolgreich, dass er sogar Schließfächer anmieten musste, um die heiße Ware zu verstauen.

Wie aber erkennt man einen Ladendieb? „Der Dieb“, sagt Fuchsgruber, „hat im Gegensatz zum zahlenden Kunden keinen Bezug zur Ware.“ Er prüft nicht, vergleicht nicht, sieht keine Größenetiketten an, er „nimmt Waren in die Hand, ohne merkbares Interesse zu zeigen.“

Lediglich beim Lebensmittelkauf würden Kunden achtlos Produkte nehmen, weil sie genau wissen, was sie wollen. Bei Waren wie Kleidung, Elektronik oder anderem sei das aber nicht so. „Wenn jemand wahllos Kleidung in die Kabine mitnimmt, ohne zum Beispiel wegen der Größe das Etikett zu prüfen, dann sollten die Mitarbeiter schon aufmerksam werden.“

Wie Dieben vorbeugen? Kunden ansprechen!

Um Diebstahl vorzubeugen sei es generell gut, Kunden anzusprechen. Kürzlich hat Fuchsgruber in Österreich Angestellte einer Brillen-Kette geschult. Er ließ sich Brillen zeigen und tauschte eine gefälschte Brille gegen ein Original aus. Sein Tipp: „Wenn ein Kunde schon mit Brille das Geschäft betritt, dann bieten sie ihm einfach an, die zu putzen, während er sich umsieht.“

In Niederösterreich arbeitet Fuchsgruber seit 20 Jahren eng mit dem Ladenbauer Umdasch aus Amstetten zusammen. Er hält in der Umdasch-Akademie Vorträge darüber, wie Geschäfte am besten einzurichten sind, um Ladendieben ihr Treiben zu erschweren.

Das kurioseste Erlebnis hatte Fuchsgruber vor Jahren in einer Palmers-Filiale in Wien. Er sollte dort Dessous einstecken, und die einzige Angestellte, eine ältere Dame, bemerkte das auch. Aber statt ungehalten zu werden, sagte sie zu Fuchsgruber: „Junger Mann, das im Sackerl müssen Sie noch zahlen, denn wenn Sie’s nicht zahlen, dann können Sie’s auch nicht umtauschen.“ Eine vorbildhafte Reaktion, findet der Profi.