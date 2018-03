NÖN: Am 22. März werden Sie 50 Jahre alt, seit fünf Jahren sind Sie Landesfeuerwehrkommandant, welche Bäume gibt es da noch auszureißen?

Dietmar Fahrafellner: Gar keine mehr, die Bäume, die wir gepflanzt haben, die pflegen wir schön. Das Wichtigste ist, es so zu erhalten, wie es jetzt ist. Das war der Zenit, das passt jetzt.

Sie haben Ihr Kommando von Anfang an sehr politisch angelegt, sind im Konflikt um die nicht bezahlten Hepatitis-Impfungen zum Innenminister (Sobotka, Anm.) nach Wien gefahren, Sie haben für die Mehrwertsteuer-Rückvergütung* gekämpft. Ist das etwas, das man in dem Job tun muss?

Fahrafellner: Wir haben rote Autos, schwarze Räder, blaue Lichter und damit fahren wir auf der grünen Wiese. Ich meine damit: Meine Partei heißt Feuerwehr. Was man von außen sieht, ist: Die Feuerwehr war bei diesem Minister und auch bei jenem Minister, aber im Hintergrund waren wir bei allen. Du musst in diesem Bereich politisch agieren, weil Feuerwehr und Politik und Sicherheit sehr eng verknüpft sind. Und du brauchst die Politik für Entscheidungen.

Ihre Bilanz nach fünf Jahren?

Fahrafellner: Die Bilanz kann sich schon sehen lassen, wir haben in den letzten Jahren viel umgesetzt. Die Rückvergütung der Mehrwertsteuer war sicher ein Meilenstein, wir sind das einzige Bundesland in Österreich, das das geschafft hat. Oder die gratis Hepatitis-Impfung für unsere Leute im Einsatz: Wir waren bei allen Parteien im Parlament, denn das war ja wirklich eine Sauerei! Von der Kanalbrigade bis zu den Fußpflegern bekommen alle Berufsgruppen diese Impfung, und wir stehen im Hochwasser, wo es aus den Kanälen spritzt, oder arbeiten im Blut, wenn wir jemanden aus dem Auto schneiden. Da darf eine solche Schutzimpfung in einem Staat wie Österreich, wenn man sich Freiwilliger bedient, kein Thema sein.

Bei Ihrer Wiederwahl 2016 haben Sie drei Ziele ausgegeben: Reform der Grundausbildung, Nachwuchsarbeit und der Katastrophenschutz. Sind Sie bei diesen Punkten dort, wo Sie sein wollen?

Fahrafellner: Wir sind bei allen Punkten auf Schiene. In den letzten Jahren haben wir das Katastrophenschutzlager in Tulln gebaut, wir haben den Zuschlag für den Containerterminal. Wir haben Container für den Katas-trophenschutz gekauft, verfügen hier über sanitäre Anlagen, Warmwasseraufbereitung, Tankstellen, mobile Einsatzleitstellen, wir können sogar Hubschrauber betanken. Und wir haben beim Katastrophenhilfegesetz** 2016 mitgewirkt, weil es uns wichtig war, dass die Feuerwehr da mit gesetzlichem Hintergrund arbeiten kann.

Wie zeitaufwendig ist die Feuerwehr-Ausbildung? Die ist bei manchen Freiwilligenorganisationen mittlerweile so umfangreich, dass potenzielle Helfer zurückschrecken.

Fahrafellner: Als wir gesehen haben, dass beim Rettungsdienst die Ausbildung immer intensiver wird, haben wir uns gefragt: Wo können wir Stunden einsparen, ohne an Qualität zu verlieren? Mit 2016 haben wir ein neues Ausbildungsteam installiert und eine Reform eingeleitet, bei der Ausbildungsstunden reduziert wurden. Parallel dazu haben Umfragen gezeigt, dass die Feuerwehr in der Bevölkerung als sehr arbeitsintensiv gilt. Da haben sich viele gescheut, zu uns zu kommen. Wir haben nun das Basiswissen neu aufgebaut und aufgelegt. Früher hat man die ganze Ausbildung auf die Kommandanten ausgelagert, bis die in die Knie gegangen sind. Also mussten wir das auf eine neue Basis stellen: Eine Grundausbildung bei der Feuerwehr und darüber hinaus in den Unterabschnitten, Abschnitten und Bezirken wieder eine gemeinsame Ausbildung.

Wie läuft die Nachwuchsarbeit?

Fahrafellner: Die wurde komplett umgekrempelt mit neuen Verantwortlichen und neuen Ausschüssen. Wichtig ist ja, dass den Jungen die Feuerwehr auch Spaß macht, da kann man nicht nur mit Arbeit und Lernen herangehen. Und man muss die Sprache der Jugendlichen sprechen, in den Sozialen Netzwerken aktiv sein. Dafür haben wir uns sogar mit Youtubern zusammengesetzt.

Ein heikles Thema ist ja die Zusammenlegung von Feuerwehren. Man könnte ja argumentieren, so braucht man weniger Menschen und weniger Gerät.

Fahrafellner: Unsere 1.629 Feuerwehren im Land sehe ich als lauter kleine Säulen, die gemeinsam eine große Decke tragen, da erfüllt jeder seine Funktion.

Stichwort Chaoten, die die Einsatzkräfte stören: Ist das ein großes Thema?

Fahrafellner: Ach, Schaulustige hat es immer gegeben, die Leute haben auch immer schon fotografiert, heute halt mit dem Smartphone. Und Decken zum Abschirmen haben wir auch immer schon verwendet, ich denke, dass das Thema hochgespielt wird. Etwas anderes ist es natürlich, wenn Angehörige betroffen sind, da kann es schon mal sein, dass Emotionen hochkommen.

Als Sie 2013 angetreten sind, gab es eine alte Garde, die nur schwer Abschied nehmen konnte. Was macht der Didi Fahrafellner, dass ihm das nicht passiert?

Fahrafellner: (lacht) Mit 62 ist für mich Schluss, vorausgesetzt, ich werde wieder gewählt. Das habe ich mir ausgerechnet. Die Feuerwehr darf nicht überaltern. Daher ist für uns die Frage, ob man jenseits der 65 Jahre auch noch Funktionen ausüben können soll, kein Thema.