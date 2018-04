November 2017: Eine Frau wird in Traisen im Stiegenhaus von ihrem Nachbarn angeschossen. Der Täter zündet seine Wohnung an und ergreift die Flucht. Eine brenzlige Situation, die ein reibungsloses Zusammenspiel aller Polizeikräfte wie auch der anderen Blaulichtorganisationen erfordert. Neben der strategischen Abwicklung via Bezirkspolizeikommando ist hier die Koordination durch die Landesleitzentrale (LLZ) nötig.

Die hat ihren Sitz bei der Landespolizeidirektion in St. Pölten. 17 Beamte versehen unter der Leitung von Thomas Heinreichsberger ihren Dienst.

LLZ-Leiter Thomas Heinreichsberger: „Durch die neue Einsatzführung wird die Sicherheit für unsere Bürger in höchstem Ausmaß gewährleistet.“ | LPD NÖ/G. Zöchbauer

Derzeit läuft bundesweit das Projekt „Landesleitzentrale neu“. Ob Unfall, Einbruch oder häusliche Gewalt: „In Hinkunft werden hier alle Notrufe bei uns eingehen, egal, ob man 133 oder den Euronotruf 112 wählt“, erklärt Heinreichsberger. Das bedeutet aber nicht, dass „es im Bezirk keine Ansprechpartner mehr gibt“. Wer direkt die Klappe zur örtlichen Dienststelle oder zum Bezirkspolizeikommando wählt, wird diese auch erreichen.

Oder nach mehrmaligem Läuten – wie bisher zur Bezirksleitstelle – in Hinkunft eben direkt zur LLZ weitergeleitet. „Es geht hier um eine noch effizientere Abwicklung von Notrufen“, sagt Heinreichsberger. Derzeit wird dafür zusätzliches Personal rekrutiert, damit die neue Landesleitzen-trale mit Spätherbst in Betrieb gehen kann. Die genaue Zahl der Personalaufstockung steht noch nicht fest.

Projektverantwortlicher An-dreas Polaschek: „Für Bedienstete der Polizeidienststellen wird es zu einer spürbaren Umstellung im Betrieb kommen.“ | LPD NÖ/G. Zöchbauer

In Niederösterreich wird das Projekt vom Einsatzstrategieexperten Andreas Polaschek umgesetzt: „Mit der Leitstellenreform von 23 Bezirks- und Stadtleitstellen der Polizei in Niederösterreich zu einer Leitstelle werden Notrufe und Alarmanlagen aus Niederösterreich an einem Punkt zusammengeführt. Die neue LLZ erlangt die unmittelbare Zuständigkeit für Hilferufe von 1,66 Millionen Einwohnern und von Ereignissen auf mehr als 30 Prozent des österreichischen Straßennetzes.“

Ob Polizeihubschrauber, Diensthundestreifen oder Spezialkräfte des Einsatzkommandos Cobra gebraucht werden? „Wir setzen in der LLZ auf Beamte mit mehrjähriger Außendiensterfahrung, die genau wissen, welches Einsatzmittel das geeignetste ist“, sagt Heinreichsberger. Perfektes Englisch ist Voraussetzung, weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil.

Ein Schwerpunkt der LLZ ist die logistische Abwicklung von Großschadensereignissen, ob Massenkarambolage, Naturkatastrophe oder terroristisches Szenario.

NÖ nimmt mit dem Flughafen Wien-Schwechat bundesweit eine Sonderstellung ein, die bereits eingerichtete Dependance der LLZ wird aufgrund der hier notwendigen Sicherheitsvorkehrungen beibehalten.