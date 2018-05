„Ich kann mit Sicherheit sagen, dass es noch nicht eingestellt wurde oder Anklage erhoben wurde.“ Das erklärte Staatsanwalt Erich Habitzl von der Wiener Neustädter Staatsanwaltschaft im Gespräch mit der NÖN zu dem Fall um die Liederbücher der Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt mit NS-verherrlichenden und antisemitischen Textpassagen. Das Verfahren sei „nach wie vor offen“, stellt Habitzl fest.

Die Liederbuch-Affäre hat im Winter dieses Jahres auch politische Folgen: Der Ex-Spitzenkandidat der FPÖ bei der niederösterreichischen Landtagswahl, Udo Landbauer, ist nach seinem Rückzug aus der Burschenschaft, deren Vizevorsitzender er war, auch von seinen politischen Funktionen zurückgetreten. Statt ihm wurde schließlich der frühere FPÖ-Klubobmann Gottfried Waldhäusl für die Freiheitlichen nach der Landtagswahl vom 28. Jänner für seine Partei Landesrat. Landbauer, für den die Unschuldsvermutung gilt, ist vorerst als Zeuge einvernommen worden, er wollte seinen Rückzug auch ausdrücklich nicht als Schuldeingeständnis verstanden wissen.

Gutachten soll Klarheit bringen, wann die Schwärzungen erfolgt sind

Alles konzentriert sich jetzt auf das von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebene chemische Gutachten. Diesem kommt entscheidende Bedeutung zu. Denn die Burschenschaft Germania wehrt sich mit dem Hinweis, dass die inkriminierten Texte in dem Liederbuch gar nicht gesungen worden seien, weil man die betreffenden Passagen bei der Neuauflage des Buches im Jahr 1997 geschwärzt habe. In dem Gutachten geht es unter anderem um die Frage, wann die Schwärzungen im Liederbuch tatsächlich vorgenommen worden sind.

„Wir sind jetzt im Stadium der rechtlichen Prüfung“

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ist gleichzeitig selbst in der Causa aktiv. „Wir sind jetzt im Stadium der rechtlichen Prüfung“, erläutert Habitzl auf Anfrage der NÖN: „Es ist noch keine Entscheidung gefallen.“ Außerdem sind in der Zwischenzeit nach der Befragung von Zeugen Info-Berichte zu der Liederbuch-Causa an die Oberstaatsanwaltschaft übermittelt worden. Bis wann eine Entscheidung fallen wird, lässt sich derzeit vorerst nicht sagen.

Zwar ist es politisch im Frühjahr ruhig um Udo Landbauer geworden. Allerdings wird FPÖ-iintern nicht ausgeschlossen, dass es zu seiner Rückkehr auf die politische Bühne kommt, wenn es, wie man in der FPÖ überzeugt ist, zu keiner Anklage gegen ihn kommt.