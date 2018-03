2018 stehen einerseits weiterhin die Bekämpfung der Eigentumskriminalität sowie die Bekämpfung der Internetkriminalität und Cybercrime im Mittelpunkt. Fortgesetzt wird außerdem die erfolgreiche Initiative Gemeinsam.Sicher.

„Die Bevölkerung in Niederösterreich kann sich sicher fühlen. Wir verfolgen einen Trend, der zeigt, dass die Kriminalität rückgängig ist, so auch im Jahr 2017. Das ist das Resultat des langjährigen Zusammenspiels der Polizei mit dem Land NÖ, der Wirtschaft und der Wissenschaft. Hier werden Trends überlegt, wie auf die Kriminalität reagiert werden kann. Niederösterreich liegt grundsätzlich im Österreich-Trend, die Anzeigen sind rückläufig, die Aufklärungsrate ist gestiegen, wir haben in Niederösterreich die 50 Prozent Marke durchbrochen. Es gibt aber auch Gründe zur Sorge, zB Cybercrime, der es gilt, unsere ganze Kraft zu widmen. Sicherheit wird seitens der Polizei täglich produziert, dies ist eine zentrale Aufgabe, um das hohe Sicherheitsniveau in Niederösterreich zu halten“, so Landespolizeidirektor MMag. Konrad Kogler.

Entwicklung der Gesamtkriminalität stabil bzw. fallend

Die Gesamtzahl der angezeigten und registrierten strafbaren Handlungen in Niederösterreich ist nach einer mehrjährigen Trendanalyse seit 2007 stabil bzw. fallend. Die Aufklärungsquote lag in den Jahren 2007 bis 2016 konstant zwischen 40 und 47 Prozent und konnte 2017 um 3,6 Prozentpunkte auf 50,8 Prozent gesteigert werden.

Einbruchsdiebstähle in Wohnungen und Wohnhäuser sind auch im Jahr 2017 leicht zurückgegangen. Ein ähnlicher Trend ist beim Diebstahl von Kraftfahrzeugen zu erkennen. Die Aufklärungsquoten in diesen Deliktsbereichen bewegen sich zwischen 17 und 20 Prozent. Bei mehr als einem Drittel der angezeigten Einbrüche in Wohnungen und Wohnhäuser blieb es beim Versuch.

Bgdr Omar Haijawi-Pirchner, MMag. Konrad Kogler, GenMjr Franz Popp | LPD Niederösterreich

Auch im Bereich Gewaltdelikte ist ein Sinken festzustellen (2016: 5.016 angezeigte Fälle, 2017: 4.640 angezeigte Fälle). Die Aufklärungsquote liegt in diesem Deliktsfeld bei 90,3 Prozent.

Ein signifikanter Anstieg ist im Bereich der Cyber-Kriminalität, vor allem im Bereich des Internetbetruges, zu erkennen. Die Aufklärungsquote liegt in diesem Deliktsfeld bei 38,6 Prozent.

Präventive Maßnahmen wurden 2017 umgesetzt

Präventionsveranstaltungen zum Thema Cyber-Sicherheit wurden durchgeführt und eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit über soziale Medien zum Thema Cyber-Sicherheit betrieben.

Auf präventiver Ebene wurde die Vernetzung mit wesentlichen Akteuren der Zivilgesellschaft forciert, um sicherheitsrelevante Entwicklungen frühzeitig antizipieren zu können. Der Ausbau der bereits bestehenden Präventionsmaßnahmen im Bereich der Cyber-Kriminalität durch eine verstärkte Vernetzung mit Unternehmen, Schulen und Interessensvertretungen stehen ebenso wie zielgruppenorientierte Präventionsveranstaltungen zum Schutz vor Eigentumskriminalität im Mittelpunkt.

Projekte und Maßnahmen 2018

Schwerpunktmäßige Kontrollen an neuralgischen Punkten im hochrangigen Straßennetz zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität stehen im Fokus der niederösterreichischen Polizei. Zudem werden Maßnahmen zur nachhaltigen Bekämpfung der Schlepperkriminalität gesetzt.

Die lokale grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen der LPD Niederösterreich und angrenzenden polizeilichen Kreisbehörden in Tschechien und der Slowakei wird verstärkt.

In Kooperation mit Interessensvertretungen stehen Präventionsveranstaltungen für spezifische Gruppen der Gesellschaft vor allem zum Thema Cyber-Sicherheit am Programm. Die Maßnahmen zur Prävention gegen Gewalt werden ausgebaut.