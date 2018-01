Einer der Verdächtigen wurde im November in Oberösterreich gefasst, ein 63-Jähriger im Dezember am Grenzübergang Spielfeld (Steiermark). Zwei weitere Beschuldigte wurden laut Polizei in Rumänien festgenommen und am Donnerstag nach Österreich ausgeliefert.

Goldmünzen, Schmuck und Geld gestohlen

Gestohlen wurden bei dem Coup in der Nacht auf den 3. August des Vorjahres Goldmünzen, Schmuck und eine niedrige fünfstellige Bargeldsumme aus einem Tresor, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag in einer Aussendung mit.

Ein Zeuge beobachtete kurz nach Mitternacht einen Pkw mit rumänischem Kennzeichen in der Nähe des Tatortes. Bei Ermittlungen des Landeskriminalamtes gemeinsam mit rumänischen Polizeibehörden wurden vier Verdächtige im Alter von 40, 41, 53 und 63 Jahren ausgeforscht.

Der 40-Jährige wurde am 10. November unter Verdacht von gewerbsmäßigen Ladendiebstählen in Vormarkt in der oberösterreichischen Marktgemeinde Mauthausen (Bezirk Perg) festgenommen. In der Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte geständig und nannte die drei weiteren Rumänen als Komplizen beim Wohnhauseinbruch in Haindorf. Nach Angaben des 40-Jährigen hatte das Quartett das Diebesgut sofort nach Rumänien gebracht und dort verkauft. Bereits am 4. August kamen sie laut dem Verdächtigen wieder nach Österreich zurück, um den zweiten Tresor in dem Haus zu knacken. Der Plan ging allerdings nicht auf, da der Einbruch bereits bemerkt worden war und im Gebäude Licht brannte.

EU-Haftbefehle ausgestellt

Gegen die drei weiteren Beschuldigten wurden EU-Haftbefehle ausgestellt. Für einen gesuchten 63-Jährigen klickten am 7. Dezember in Spielfeld bei der Einreise nach Österreich die Handschellen. Der Mann war nach Polizeiangaben nicht geständig.

Die beiden weiteren Verdächtigen im Alter von 41 und 53 Jahren wurden am 16. bzw. 18. Jänner in ihrem Heimatland von Sondereinheiten der rumänischen Polizei festgenommen und gestern, Donnerstag, nach Österreich ausgeliefert. Sie zeigten sich teilweise geständig und wurden ebenfalls in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.