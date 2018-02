Es war eine Zunahme um 0,5 Prozent: 5,205.417 Autofahrer wurden im vergangenen Jahr wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen angezeigt. Davon wurden rund vier Millionen Lenker mittels Radarmessungen erwischt. Weitere 700.000 Raser wurden mittels Lasertechnik ertappt, rund 500.000 bei Section-Control-Anlagen und durch Zivilstreifen. Das zeigt eine aktuelle Statistik des Innenministerium für das Jahr 2017.

In Niederösterreich gibt es zwei von bundesweit acht stationären Section-Control-Geräten auf der Südautobahn (A 2) im Wechselabschnitt sowie auf der Kremser Schnellstraße B 37 im Bereich des Gföhler Berges. Darüber hinaus waren im vergangenen Jahr noch acht mobile Einheiten in Österreich zeitlich befristet etwa in Baustellenbereichen im Einsatz.

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) möchte vor allem die Überwachung an neuralgischen Punkten ausbauen. Ziel der Kontrollen sei die Präsenz der Polizei an unfallträchtigen und gefährlichen Stellen zu erhöhen, erläuterte der Ressortchef.

Mehr Alko-Tests

Insgesamt 28.109 Kfz-Lenker wurden im Vorjahr bei Kontrollen alkoholisiert erwischt und angezeigt. Das war eine leichte Zunahme um 0,8 Prozent gegenüber dem Jahr 2016. In Summe wurden im Vorjahr rund 1,7 Millionen Alko-Tests (plus 2,8 Prozent) im Straßenverkehr durchgeführt.

2192 Lenker standen nach den Daten des Innenministeriums beim Lenken eines Kfz unter Drogeneinfluss und wurden dabei erwischt. Das waren immerhin um 47 Prozent Ertappte mehr als ein Jahr davor.

113.000 Strafen wegen Handy am Steuer

Rund 102.000 Lenke wurden bestraft, weil sie die Gurtenpflicht nicht eingehalten haben. Das war eine Zunahme um 3,7 Prozent. Immerhin 113.000 Autofahrer wurden bestraft, weil sie ohne Freisprecheinrichtung beim Fahren telefoniert haben (plus 7,7 Prozent).

Bei Lkw und Bussen wurden bei Schwerverkehrskontrollen rund 293.500 Strafen und Organmandate verhängt. Das bedeutete ein Plus von 8,9 Prozent gegenüber dem Jahr 2016. Der Großteil davon betraf, dass von Lenkern die Ruhezeiten-Vorschriften nicht eingehalten wurden, das war in rund 148.000 Fällen der Grund für Sanktionen. 32.800 Lenkern von Lkw und Bussen wurde wegen schwerwiegender Mängel und Gefahr im Verzug die Weiterfahrt verboten.