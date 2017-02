Schütteltrauma. Schädelverletzungen. Alte Rippenbrüche. So lautet das vorläufige Obduktionsergebnis eines Säuglings, der am 11. Februar in St. Pölten zu Tode kam. Als tatverdächtig gilt der Vater. Auch die Mutter ist in Haft.

„Bei Risikofällen gibt es in den ersten Wochen nach der Geburt im Spital eine professionelle Betreuung durch die dortige Kinderschutzgruppe. Beratungsangebote danach beruhen aber auf Freiwilligkeit“, erklärt Reinfried Gänger, Leiter der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe. „Fälle, wo Säuglinge getötet werden, kommen kaum vor“, sagt Markus Haindl von der Landespolizeidirektion NÖ.

Gewalt gegen Kinder zumeist im Familienkreis

Kurz vor Weihnachten erschoss eine Frau in Böheimkirchen ihre Familie, darunter ihre drei minderjährigen Kinder. „Gewalt gegen Kinder wird zumeist im engsten Familienkreis ausgeübt. Manchmal sind es die neuen Partner, wenn sie mitunter das Kind nicht akzeptieren“, sagt Irene Kautsch, Leiterin des Kinderschutzzentrums „Möwe“ in St. Pölten.

Tendenziell üben mehr Männer Gewalt aus, „aber auch Mütter schlagen ihre Kinder, z. B. wenn sie sich mit der Erziehung alleine gelassen fühlen.“ Erst am Samstag tötete eine Mutter, die vom Kindesvater getrennt lebte, in Vöcklabruck ihren Sohn (9) und versuchte, Suizid zu begehen.

Sobald für die Kinder- und Jugendhilfe eine akute Gefahr für das Kind erkennbar wird, setzen sie die nötigen Schritte. Das ist nicht immer leicht. „Wenn sich das Behördennetz enger spannt, weichen manche dem Druck durch Wohnsitzwechsel aus“, weiß Gänger. Auch im aktuellen Fall des totgeschüttelten Babys gab es mehrere Ortswechsel.

„Es ist für die Behörden immer eine Gratwanderung zwischen dem Anbieten von Hilfsangeboten und dem Setzen von Zwangsmaßnahmen. Eine Fremdunterbringung des Kindes muss ein genau überlegter Schritt sein, gerade, wenn es um einen Säugling geht, wo die Bindung zur Mutter von elementarer Bedeutung ist“, sagt Gänger. Trotz aller Maßnahmen bleibt ein Restrisiko: „Erschütternde Fälle, die aus einer momentanen Überforderung oder einem Wutausbruch resultieren, können nie ausgeschlossen werden.“