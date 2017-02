Die Diebstähle ereigneten sich am 18. Jänner in einem Lebensmittelgeschäft in Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) und tags darauf in einem Supermarkt in Gänserndorf. Die Diebin lenkte ihre Opfer geschickt ab und stahl unbemerkt die im Einkaufswagen abgelegten Geldbörsen.

Im Anschluss behob die Unbekannte mit den Bankomatkarten der Frauen Bargeld bei Automaten in Gänserndorf, Wolkersdorf und Wien 21.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wolkersdorf, Telefonnummer 059133-3278, erbeten.