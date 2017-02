Die Einbrüche ereigneten sich zwischen dem 26. September und 29. November 2016 in den Bezirken Mistelbach und Krems. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auch etwa 178.000 Euro (davon rund 6.000 Euro Sachschaden). Insgesamt wurden 470 Stück Reifen erbeutet.

Die Täter schnitten mit einer Blechschere die Rückseite von Lagercontainern bei den Autohäusern auf und brachten die Reifen für den Abtransport ins Freie. Bei zwei Tatorten mussten die Täter gleich zwei Fahrten vom Tatort zur österreichischen Grenze durchführen, um die große Menge an Diebesgut abtransportieren zu können. An der Grenze übernahm ein weiterer bislang unbekannter Täter das Diebesgut und fuhr mit einem weiteren Transportfahrzeug in Richtung Litauen weiter.

Auf frischer Tat ertappt

Drei Beschuldigten konnten unmittelbar nach der letzten Tat festgenommen werden. Ein noch flüchtiger Mittäter konnte im Zuge der Ermittlungen ausgeforscht werden, nach ihm wird mittels Europäischen Haftbefehles gefahndet.

Auch im europäischen Ausland traten die Beschuldigten mit einer Vielzahl von Alias-Identitäten bereits einschlägig strafrechtlich in Erscheinung.

Die Beschuldigten wurden über Auftrag der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.