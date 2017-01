Ein Zeuge hatte in einer Nacht im Herbst 2016 in Mistelbach beobachtet wie mehrere Personen Fahrräder in einen Kleinbus verluden. Er verständigte umgehend die Polizei.

Die Mistelbacher Polizei stoppte den Kleinbus noch im Stadtgebiet und stellte bei der Fahrzeugkontrolle elf neu- sowie hochwertige Fahrräder sicher, die von Einbrüchen in Kellerabteile bzw. Fahrradabstellräume in zwei Wohnhausanlagen im Stadtgebiet stammten.

Die beiden Fahrzeuginsassen (zwei polnische Staatsbürger im Alter von 28 und 33 Jahren) wurden vorläufig festgenommen. Spurenauswertungen und Zeugenaussagen ergaben einen weiteren 28-jährigen Polen als Mittäter.

LPD NÖ

Den drei Beschuldigten wurden aufgrund intensiver Ermittlungen von Bediensteten der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Mistelbach insgesamt 79 Einbrüche, die sie in unterschiedlicher Zusammensetzung seit dem Jahr 2014 verübt hatten.

Dabei war das Trio in Fahrradabstellräume und Kellerabteile von Wohnhausanlagen in Niederösterreich (13x Mistelbach, 8x Wolkersdorf im Weinviertel und 13x Tulln) und Wien eingebrochen. Bevorzugtes Diebesgut waren Fahrräder, aber auch Wintersportausrüstungen und sonstige Wertgegenstände. Die Gesamtschadenssumme wird mit mindestens 150.000 Euro beziffert.

Der 33-Jährige war zu einem kleinen Teil der Fakten geständig, der 28-Jährige verweigerte die Aussage. Beide wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Gegen den noch flüchtigen 28-Jährigen besteht eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien.