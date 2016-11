Zu einem Kraneinsatz musste die Feuerwehr St. Pölten-Stadt am frühen Donnerstag-Abend ausrücken.

In Mitterbach war in einem Gleisbereich ein tonnenschwerer Bagger umgestürzt, deshalb forderte der Einsatzleiter der örtlich zuständigen Feuerwehr den Kran der Stadtfeuerwehr an.

Bevor die Bergung des Baggers beginnen konnte, musste die Oberleitung durch Fachkräfte stromlos gemacht werden. Schließlich konnte das Unfallfahrzeug mit dem Kranfahrzeug von den Gleisen gehoben und wieder aufgestellt werden.