Bisher seien Tatorte in St. Pölten, Ybbs und Stockerau bekannt, teilte die Stadtpolizei Baden am Freitag mit. Im Zimmer einer Pension in Wien waren Waren im Wert von mehr als 10.000 Euro gebunkert.

Diebe hatten Zimmerschlüssel bei sich

Angestellte eines Drogeriemarktes in der Pfarrgasse hatten der Exekutive den Aufenthalt verdächtiger "Kunden" gemeldet, worauf intervenierende Streifen einen 38-Jährigen und einen 24-Jährigen unmittelbar vor dem Geschäft anhielten. Die beiden hatten eine Einkaufstasche mit verschiedenen gestohlenen Parfüms bei sich, einer hielt zudem noch einen Störsender für den Diebstahlsalarm des Geschäftes in der Hand.

Kurz darauf zeigte ein Gastronom an, dass unmittelbar nach Beginn des Polizeieinsatzes zwei mutmaßliche Komplizen mit einem Fahrzeug mit französischem Kennzeichen weggefahren seien. Der Wagen wurde nach kurzer Fahndung auf der Umfahrungsstraße gestoppt, die rumänischen Staatsbürger (25 und 26) hatten den Zimmerschlüssel einer Pension in Wien bei sich. Dort wurden in der Folge unzählige gelagerte Parfüms, Kosmetika, Elektrogeräte, Kaffee, Bekleidung und Süßigkeiten sichergestellt.

Gegen die vier Männer wurde Haftbefehl erlassen, sie wurden ins Gefangenenhaus Wiener Neustadt eingeliefert. Gegen den 38-jährigen rumänischen Staatsbürger besteht auch ein Haftbefehl in Deutschland wegen schweren Diebstahls.