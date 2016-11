Ein Lehrer aus dem Bezirk Neunkirchen wurde nach 30 Jahren als Mathematik- und Physikprofessor suspendiert. Er soll den Schülern einer Klasse bei der Zentralmatura in Mathematik geholfen haben.

„Ich war in einer Ausnahmesituation und habe Fehler gemacht“, so der Angeklagte. Durch Gerüchte in der Nebenklasse soll der Schwindel aufgefallen sein. Die Frage der Richterin, ob er absichtlich Fehler übersehen habe, verneinte der Lehrer. Als streng, aber gerecht bezeichneten ihn die Schüler, die als Zeugen geladen waren. „Es ist immer wieder was geändert worden bezüglich der Zentralmatura – deshalb haben wir später begonnen zu lernen. Aber die anderen Klassen auch“, so ein Zeuge. Im Großen und Ganzen fühlten sich die Schüler – im Gegensatz zu den Vorwürfen der Anklage – gut vorbereitet auf die Reifeprüfung.

Beschwerden der Eltern über wenig Vorbereitung

Auch der Direktor der betroffenen Schule war geladen. „Grundsätzlich bin ich erst im Herbst 2014 in dieses Amt gekommen, davor kannte ich ihn nicht. Er hatte einen guten Ruf, was außerschulische Aktivitäten betraf. Es war dann auch so, dass sich Eltern beim Landesschulrat über nicht korrigierte Hausübungen und zu wenig Vorbereitung auf die Matura beschwert haben“, so der Direktor.

In der Folge wurden die Hausübungshefte kontrolliert, es gab Förderkurse mit der Lehrerin der Parallelklasse. Und es wurde vereinbart, dass Schularbeiten an die Landesschulrätin geschickt werden müssen.

„Eine Schülerin kam nach der Matura zu mir und erzählte mir, dass mit speziellen Stiften gearbeitet worden sei“, erklärte der Direktor, wie die Sache aufgeflogen ist. Er habe das gemeldet.

Die Landesschulinspektorin reiste zur Verhandlung an, sie hatte den Direktor beauftragt, die Maturaarbeiten stichprobenartig zu kopieren. Als die Richterin strittige Beispiele mit der Inspektorin durchging, geriet diese öfters ins Stocken. „Jetzt habe ich den Fehler gemacht, die Angabe nur oberflächlich zu lesen“, meinte sie dann.

Der Schöffensenat verurteilte den Angeklagten nicht rechtskräftig zu acht Monaten bedingt und einer Geldstrafe.