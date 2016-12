In Niederösterreich erhöhte die Polizei nach dem Anschlag in Berlin ebenfalls ihre Präsenz auf Adventmärkten, sagte Sprecher Raimund Schwaigerlehner am Dienstag auf Anfrage. Den Rat, Christkindlmärkte zu meiden, gibt es nicht. "Die Kollegen sind sensibilisiert, auf das Umfeld zu achten", betonte Schwaigerlehner.

Der Fokus der Polizei liege auf öffentlichen Plätzen, Einkaufszentren, Bahnhöfen und Flughäfen. Zudem wurde mit Betreibern von Shoppingcentern gesprochen, damit Angestellte sensibilisiert werden.

Ähnlich im Burgenland: Auch hier wollte die Polizei mit erhöhter Präsenz bei Christkindlmärkten auf den Anschlag in Berlin reagieren. Es sei geplant, die Märkte verstärkt beobachten und bewachen, hieß es aus der Landespolizeidirektion Burgenland. Man sehe derzeit aber keine aktuelle Bedrohungslage.