Das Opfer erlitt bei der Gewalttat u.a. einen doppelten Kieferbruch. Ein Video der Gewalttat landete auf Facebook, wo es sich in Windeseile verbreitete und über Tage hinweg abrufbar blieb.

Neben der Rädelsführerin (eine amtsbekannte Jugendliche aus dem Bezirk Tulln) und einem 21-jährigen Burschen, der laut Anklage mit einem finalen Faustschlag für den Kieferbruch verantwortlich gewesen sein soll, müssen sich nun vier weitere Jugendliche vor einem Schöffensenat verantworten. Drei von ihnen sollen sich an den Schlägen beteiligt haben, in einem Fall ist Unterlassung der Verhinderung einer mit Strafe bedrohten Handlung angeklagt.

Zu den Mitangeklagten zählt ein 16 Jahre alter gebürtiger Tschetschene, der vor wenigen Tagen nach Hass-Postings mit gegen Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) gerichteten Drohungen in U-Haft genommen wurde.

Beweisverfahren bereits abgeschlossen, Urteile nach 16 Uhr

Das Beweisverfahren war am frühen Nachmittag bereits abgeschlossen. Mit den Urteilen für die Angeklagten - drei Mädchen im Alter zwischen 16 und 17 und drei Burschen zwischen 16 und 21 Jahren - dürfte nach 16.00 Uhr zu rechnen sein.

Die unmittelbar vor Weihnachten aus der U-Haft entlassene Hauptangeklagte war Mitte Jänner wieder inhaftiert worden, weil sie in dem Jugendzentrum in Niederösterreich, in dem sie untergebracht wurde, Furcht und Unruhe verbreitet haben soll. Sie soll einer jugendlichen Mitbewohnerin und deren Bruder im Zuge eines Streits unter anderem angekündigt haben, sie werde diesen "50 Albaner" vorbeischicken, die sie schlagen würden.

Angst löste das bei den Geschwistern allerdings keine aus, wie die beiden nun im Zeugenstand erklärten. "Ich hab' mich nicht gefürchtet", meinte das Mädchen. "Ich sehe das nicht als Bedrohung, ich sehe das nicht als Gefahr. Es war unnötig", meinte der Bursch. Er habe die Drohungen der 16-Jährigen "nicht ernst genommen. Fürchten tut sich da niemand. Man redet im Krisenzentrum halt so". Auf die Frage, weshalb er und seine Schwester dann Anzeige wegen gefährlicher Drohung erstattet hätten, bemerkte der Jugendliche: "Wir wollten eh nicht. Das Krisenzentrum wollte."

Die Rechtsvertreterin der schwer verletzten 15-Jährigen, der im Zusammenhang mit dem Kieferbruch Ende April eine weitere Operation bevorsteht, reduzierte den geltend gemachten Schadensbetrag von ursprünglich 7.500 auf 3.960 Euro. Ausschlaggebend dafür war ein gerichtsmedizinisches Gutachten, das die Schmerzperioden genau bezifferte. Darüber hinaus beantragte die Privatbeteiligten-Vertreterin die gerichtliche Feststellung, dass die Angeklagten auch für allfällige zukünftige Folgeschäden haften.