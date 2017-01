Seit der Vorwoche befindet sich der 17-jährige Terrorverdächtige in Untersuchungshaft. „Die U-Haft wurde aus den Haftgründen der Verdunkelung und Tatbegehungs- bzw. Ausführungsgefahr verhängt“, so die Sprecherin des Wiener Landesgerichts Christina Salzborn.

Rechtswirksam ist die freiheitsentziehende Maßnahme vorerst bis zum 7. Februar. Am Montag (nach Redaktionsschluss) ist die erste staatsanwaltliche Einvernahme im Beisein von Vertretern des Verfassungsschutzes und des Anwalts anberaumt. Die NÖN sprach indes mit Christian Blaschitz, dem Rechtsbeistand des 17-Jährigen. „Ich stehe natürlich täglich mit ihm in Kontakt, er ist ruhig und wirkt gefasst“, so der Anwalt.

„Die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung wird picken bleiben, aber ein versuchter Massenmord ist eine Idee unseres Innenministers“, schätzt Blaschitz die Aussichten im Falle einer Anklage ein. Die Familie des Mannes sei relativ gefasst, weil der ja „nichts verbrochen hat“, lehne aber jeden Medienkontakt ab. Dass sein Mandant in der Jugendstrafanstalt radikalisiert worden ist, bezweifelt Blaschitz. „Meiner Meinung nach war es das Loch danach, das ihn dafür empfänglich gemacht hat.“

Verärgert ist man in der Neuen Medienschule in Neunkirchen, die der Verdächtige früher besucht hat. Wegen der Belagerung durch Kamerateams sei ein Arbeiten sehr schwer gewesen.