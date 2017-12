Feuerwerksraketen lösen Wiesenbrand aus.

Wegen eines Brandverdachts im Bereich des Bahnhofes Neunkirchen wurde am Freitagabend die Stadtfeuerwehr alamiert. Unbekannte zündeten auf einem Feld Feuerwerksraketen und setzten dabei eine kleine Fläche Wiese in Brand. Bei den Löscharbeiten fanden die Florianis eine noch ungezündete Feuerwerksrakete in der Wiese, welche die Brandursache bestätigte. Nach kurzer Zeit konnte das Feuer gelöscht und der Einsatz beendet werden. Die Verursacher sind unbekannt.