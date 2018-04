Wasserrettung barg erschöpften Surfer .

Am Neusiedler See haben am Sonntag die Einsatzkräfte zweimal ausrücken müssen: Vor Podersdorf (Bezirk Neusiedler See) trieb ein erschöpfter Surfer im See und in der Oggauer Bucht war ein Katamaran gekentert, teilte die Wasserrettung am Montag mit.