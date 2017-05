Nur ein Jahr, seit April 2016, waren Wolfgang Ladenbauer und Thomas Prigl Landesleiter und Landesleiterstellvertreter der Bergrettung NÖ/Wien.

Am 2. Mai, wenige Tage vor der jährlichen Hauptversammlung am vergangenen Samstag, sind beide überraschend zurückgetreten. „Aus persönlichen Gründen“, haben sie, wie sie betonen, das Amt niedergelegt. Damit scheinen die jährlichen Wechsel bei der Bergrettung Wien/NÖ weiterzugehen, denn Ladenbauers Vorgänger Ludwig Wimmer hatte – ebenfalls nach einem knappen Jahr im Amt – im Februar 2016 seine Funktion als Landesleiter nach internen Differenzen abgegeben.

Bei der Landesversammlung am vergangenen Samstag jedenfalls wurde der 16. September als Neuwahltermin bestimmt. Bis dorthin wird der Landesrechtsreferent und Jurist Matthias Cernusca von der Ortsstelle Wienerwald Süd die interimistische Leitung übernehmen. Als seine Stellvertreter werden die Gebietsleiter Rainer Prager (Ortsstelle Waidhofen an der Ybbs/Gebiet West) und Kurt Sommerer (Ortsstelle Mitterbach/Gebiet Mitte) fungieren.

„Der Wiener Ladenbauer, der seinen Dienst in Puchberg versieht, und der Reichenauer Prigl haben in diesem Jahr viel bewegen können. So haben sie unter anderem am nö. Katastrophenhilfegesetz mitgefeilt und eine Stellungnahme zum Rettungsdienstgesetz abgegeben. Mit der Stärkung der Jugendarbeit und der flächendeckenden Ausstattung aller Ortsstellen mit Defibrillatoren sind die beiden neue Wege gegangen“, so Sprecherin Anna-Maria Walli.

Von April 2016 bis März 2017 hatte die Bergrettung 686 Einsätze verzeichnet, bei denen 606 Menschen gerettet werden konnten, elf Tote wurden geborgen. Die Bergrettung NÖ/Wien hat mehr als 1.300 ehrenamtliche Mitglieder. Im November 2016 haben die Bergretter den NÖN-Leopold in der Kategorie „Engagement“ gewonnen.