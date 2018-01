Für einen 29-jährigen Rumänen, gegen den eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wegen gewerbsmäßigem Diebstahl bestand, war bei der Einreise nach Österreich beim Grenzübergang in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) Halt. Der Mann saß in einem Reisebus auf dem Weg nach London.

Wenige Stunden zuvor hatten für einen 37-jährigen Slowaken auf der Nordostautobahn (A6) bei Kittsee die Handschellen geklickt, teilte die Polizei heute, Donnerstag mit. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Mann eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wegen diverser Suchtmitteldelikte aufrecht war.