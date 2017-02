Die unglaubliche Brutalität, mit der sie sieben Rumänen zwischen 19 und 28 Jahren ihre Raubüberfälle begangen haben, ist beklemmend. Opfer, die ihnen bereits alles ausgehändigt und Bankomatcodes verraten hatten wurden geschlagen und getreten, ein Mann landete sogar auf der Intensivstation.

In Kofferraum gezerrt, doch Notruf war schon abgesetzt

Aber der Reihe nach: Anfang Oktober begann die Serie der insgesamt sieben Täter. In Deutsch Wagram im Bezirk Gänserndorf hielten sie gegen drei Uhr morgens einen 19-Jährigen an und zwangen ihn, in Richtung Gerasdorf zu fahren.

Nach kurzer Fahrt zerrten die Räuber das Opfer aus dem Wagen, schlugen und traten auf den jungen Mann ein, sperrten ihn in den Kofferraum seines eigenen Autos. Von dort aus konnte der 19-Jährige, dem die Hände vor den Bauch gefesselt worden waren, einen Polizei-Notruf absetzen. Das Gespräch musste er abbrechen, als ihn seine Peiniger aus dem Kofferraum zerrten – allerdings war da die Alarmfahndung schon ausgelöst.

Das Opfer, dem Bankomatkarte, Handy und Geld geraubt worden waren, wurde nochmals verprügelt und dann verletzt von den Tätern zurückgelassen. Erst nach Stunden erreichte der 19-Jährige zu Fuß seine Wohnung und rief erneut die Polizei an. Er musste ins Krankenaus gebracht werden.

Nur vier Tage später, am 12. Oktober, überfielen die Täter auf ähnliche Wiese einen 54-Jährigen Mann in Wien. Gegen 2.30 uhr morgens, als der Wiener gerade auf dem Weg zur Arbeit war, zerrten ihn die Rumänen aus dem Auto und prügelten so heftig auf ihn ein, dass er ein Schädel-Hirn-Trauma, Serienrippenbrüche sowie einen Bruch der Augenhöhle erlitt. Erst Stunden später wurde das Opfer gefesselt gefunden und auf die Intensivstation des UKH Meidling gebracht.

Die Täter hatten seinen Opel Astra gestohlen, dieses Auto ist nach wie vor nicht gefunden. Es könnte sich laut Polizei in Österreich, Rumänien oder auch Serbien befinden. Der Haupttäter der sieben Rumänen ist mit einer Serbin verheiratet, hat auch ihren Namen angenommen und besitzt neben der rumänischen auch die serbische Staatsbürgerschaft.

Beim Tanken von Überwachungskameras gefilmt

Am 3. November die dritte Tat: Der Haupttäter Dragan-Roberto P. lockte eine 30-Jährige Frau und ihren 20-Jährigen Ehemann unter einem Vorwand in ein rumänisches Lokal nach Wien, wo das Paar bedroht und beraubt wurde. Anschließend wurden die beiden in eine Lagerhalle nach Wiener Neustadt gebracht und dort misshandelt.

Laut Polizei dürfte es sich bei der Frau um die Exfrau des Haupttäters handeln, mit der Aktion wollte der sich offenbar an ihr und dem neuen Mann rächen. Die Opfer jedenfalls konnten am Vormittag des nächsten Tages entkommen und die Polizei verständigen.

Die vierte Tat der Tätergruppe fand in Rumänien statt: Am 8. November 2016 bedrohten sie Angestellte in einem Lokal in Mioveni im Großraum Bukarest und raubten ihnen mehrere Hundert Euro.

Derzeit wird überprüft, ob die Rumänen für weitere Straftaten infrage kommen. Sechs von ihnen sind in Haft: drei in Österreich, drei warten in Rumänien auf ihre Überstellung nach Österreich; ein siebter Täter ist flüchtig. Alle Männer sind rumänische Staatsbürger mit Wohnsitzen in Österreich und Rumänien und alle sind arbeitslos. Laut Josef Deutsch, dem Leiter der Gruppe Raub im Landeskriminalamt, haben alle Vormerkungen wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten, vorbestraft war allerdings nur einer.

Die Polizei, so Deutsch, konnte die Männer deshalb fassen, weil sie mit den gestohlenen Fahrzeugen beim Tanken von Überwachungskameras gefilmt worden waren. Außerdem haben die Männer teilweise an den Tatorten mit den geraubten Handys telefoniert, diese Daten wurden ausgewertet. Zwei Täter posierten sogar für ein Selfie vor dem in Wien gestohlenen Opel Astra.

Die Opfer, so sagt Josef Deutsch, werden wohl auf ihrem Schaden sitzenbleiben. Der liegt bei rund 10.000 Euro. Viel schlimmer aber sind die psychischen Spätfolgen, unter denen alle brutal Überfallenen leiden.

Den Rumänen drohen jetzt langjährige Haftstrafen, sie werden sich am zuständigen Landesgericht Korneuburg verantworten müssen.