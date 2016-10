„Die Diskussion über ein neues Zivilschutzkonzept in Deutschland und die Tatsache, dass wir pro Woche so viele Anfragen wie sonst in einem Jahr verzeichnen, hat die Zivilschutzverbände gefordert. Wir sind mit neuen Gefahren konfrontiert, sei es nun eine terroristische Bedrohung oder ein Blackout in Form eines totalen Stromausfalls“, begründet Johann Rädler, Präsident des österreichischen Zivilschutzverbandes, warum der Zivilschutzverband einen „Bevorratungsratgeber“ herausgebracht hat.

Der soll bewirken, dass sich Bürger einen Nahrungs- und Wasservorrat, ausreichend für zehn Tage, im Haushalt zurechtlegen. Der verheerende Eisregen in Slowenien im Februar 2014 hat die weitreichenden Folgen eines totalen Stromausfalls für eine ganze Region dramatisch vor Augen geführt. Zusätzlich zum Bevorratungsratgeber werden im „Safety-Ratgeber Blackout“ des NÖ Zivilschutzverbandes praktische Tipps für den krisensicheren Haushalt gegeben, wie die Anwendung von Krubellampen, Solarradio oder Gaskocher, ebenso wie man sparsam mit dem Wasser haushaltet oder was eine Hausapotheke beinhalten sollte. Kurbelradio, Kurbellampen oder Wasserschutzsäcke bietet der Zivilschutz-Webshop (www. selbstsicher.com) an.

Sirenenprobealarm jeden ersten Samstag im Oktober

An jedem ersten Samstag im Oktober findet traditionsgemäß der landesweite Sirenenprobealarm statt. Anlass für NÖ-Zivilschutzverband-Präsident Christoph Kainz, diesen Tag zum „NÖ Zivilschutztag“ zu erweitern. Diese Initiative soll ab 2017 bundesweit umgesetzt werden. „Der NÖ Zivilschutzverband will in Hinkunft diesen Tag dazu nutzen, um wichtige Informationen an die Bevölkerung zu bringen; natürlich auch, um die Bedeutung der Sirenentöne zu erläutern“, erklärt Kainz. In NÖ hat der Sirenenalarm am 1. Oktober gut funktioniert: Bei 2.450 Sirenen gab es sechs Ausfälle.

Stolz ist der Zivilschutzverband auf die 1.500 ehrenamtlichen Zivilschützer in NÖ, die bei 1.200 Veranstaltungen jährlich die Zivilschutzmaßnahmen Bürgern jeden Alters näherbringen.