NÖN: Was waren 2016 die Herausforderungen für die Polizei?

Franz Prucher: Wie in den letzten Jahren: Eigentumsdelikte, vor allem Einbrüche in Kellerabteile und Diebstähle von Fahrrädern. In einer globalisierten Welt hat auch der Terrorismus Auswirkungen auf Niederösterreich, vor allem auf sensible Infrastruktur wie den Flughafen Wien-Schwechat.

Wie kann man den Einbrechern besser den Kampf ansagen?

Prucher: Kontrollen, also repressive Maßnahmen sind eine, Prävention die zweite Säule. Die enge Zusammenarbeit mit der Bevölkerung ist ein wesentlicher Aspekt der Initiative „Gemeinsam.Sicher“. Durch strukturierte Kommunikation sollen dabei Informationen an die Menschen herangetragen werden, um so rasch auf die vor Ort bestehenden Herausforderungen reagieren zu können.

2015 war Niederösterreich mit Hotspot Traiskirchen das am meisten geforderte Bundesland bei der Flüchtlingskrise. Was war 2016?

Prucher: Heuer war die Situation entspannter. Allerdings helfen wir nach wie vor im Burgenland aus. Auch innerhalb Niederösterreichs bestehen Zuteilungen zu Dienststellen, die mit fremdenpolizeilichen Aufgaben betraut sind. Es bleibt nur die Möglichkeit, auf aktuelle Vorgänge zu reagieren.

Die NÖ Exekutive konnte erst vor wenigen Tagen einen großen Erfolg im Bereich Schlepperei präsentieren. Was kann die Polizei hier tun, dass dieser menschenunwürdigen Geldmacherei noch mehr Einhalt geboten wird?

Prucher: In aller Regel haben wir es hier mit organisierter Kriminalität zu tun. Es sind umfangreiche Ermittlungen hinsichtlich der Struktur dieser Organisationen durchzuführen. Internationale Zusammenarbeit ist ein ganz wesentlicher Bereich. Der Einsatz an neuralgischen Punkten zu Kontrollmaßnahmen ist erforderlich.

Wie lief die Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich?

Prucher: Professionell. Das ist nicht überall so, aber in Niederösterreich gelebte Praxis. Wir sind es gewohnt, in Niederösterreich Interoperabilität, also behördenübergreifende Zusammenarbeit zu praktizieren, auch mit den anderen Blaulichtorganisationen. Daher kann man auf ein schlagkräftiges Netzwerk zurückgreifen.

Welche Wünsche hat die NÖ Polizei noch an die Politik, um Niederösterreich noch sicherer zu machen?

Prucher: Österreich soll mehr Polizisten bekommen. Wir haben derzeit circa 4.200 Polizeibedienstete in Niederösterreich im Einsatz. Etwa 200 befinden sich in Grundausbildung und werden im Kalenderjahr 2017 sukzessive für den Außendienst zu Verfügung stehen. Wir werden auch im kommenden Jahr wieder eine größere Zahl aufnehmen. Ich bin daher mit dem Personalstand nicht unzufrieden. Darüber hinaus erwarte ich auch eine personelle Verstärkung für das Landesamt für Verfassungsschutz.

Was sind die Wünsche des Polizeichefs für 2017?

Prucher: Ich wünsche mir weiter motivierte Mitarbeiter auf allen Ebenen, wie ich sie in den letzten Jahren erleben durfte. Ein Landespolizeidirektor ist immer nur so gut wie sein Team.