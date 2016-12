NÖN: Wie wurden Ihre Ermittler auf den türkischen Schlepperring aufmerksam?

Wolfgang Kunter: Durch einen Hinweisgeber und über Aufgriffe im Bereich Schwechat und Bruck/Leitha sind wir erstmals auf diese Schlepperorganisation aufmerksam geworden. Vor rund einem Jahr gab es dann die ersten Verhaftungen.

Was waren die besonderen Herausforderungen bei diesem Fall?

Die umfangreichen Ermittlungen, bei der auch internationale Zusammenarbeit mit verschiedenen Ländern sehr wichtig war. Solche Erhebungen erfordern Beharrlichkeit, Ausdauer, kriminalistisches Gespür und Vernetzung. So ein Akt ist keine schnell erledigte Sache. Unsere Ermittler stießen im Zuge ihrer Arbeit auf weitere Täter, Auslieferungen von Deutschland und Serbien waren nötig. Erst am Sonntag wurde ein Türke in Frankfurt/Main festgenommen. Drei Beamte des Ermittlungsbereich „Menschenhandels“ zeichnen für die Klärung des aufwendigen Falles verantwortlich.

Welche Rolle spielte der kosovarische Täter im Rahmen des türkischen Schlepperringes?

Er fungierte als Kundschafter für sichere Schlepperrouten und hat mittlerweile zugegeben, bei rund 60 Schleppungen als Vorausfahrzeug fungiert zu haben. Hinter ihm fuhren dann drei bis vier Schlepperfahrzeuge.

Stimmt es, dass der kosovarische Täter von einer hohen Invaliditätsrente leben soll und sich mit den Schleppungen einen Zusatzverdienst verschafft hat?

Ja. Seit einem schweren Arbeitsunfall in Salzburg im Forst bezog er eine monatliche Invaliditätsrente von 2.700 Euro. Das Auto, das er als Vorausfahrzeug nutzte, war ein behindertengerecht umgestalteter Mercedes Vito.

Durch den Unfall bei Amstetten stießen Ihre Ermittler ja auf einen weiteren Schlepperring. Was war bei diesen Erhebungen ausschlaggebend für die Aufklärung?

Auf jeden Fall die akribische Spurensicherung. Der Lenker des Fahrzeugs ist einfach geflüchtet. Durch die genaue, professionelle Tatortarbeit konnte dann eine DNA-Spur gesichert werden, die uns zum Haupttäter brachte. Dass die Ermittlungen nach Spanien führten, war für uns eine neue Facette der internationalen Verstrickungen im Bereich Schlepperei. Auch hier waren die Erhebungen sehr arbeitsintensiv.

In welchen Zustand sind die Geschleppten bei ihrem Auffinden?

Das ist sehr unterschiedlich und abhängig davon, mit welchen Fahrzeugen diese transportiert werden. In Kastenwägen werden immer wieder viele Menschen auf sehr engem Raum zusammengepfercht, die Luftzufuhr ist schlecht. Es werden zumeist wenig Pausen gemacht, sodass die Geschleppten immer wieder gezwungen sind, ihre Notdurft im Fahrzeug zu verrichten. Jene, die mit normalen Pkws transportiert werden, haben es zumeist ein wenig besser getroffen.

Die Balkanroute ist weitgehend geschlossen. Es kommen aber noch immer Menschen nach Österreich. Die Schlepperer suchen Ausweichrouten wie über die Ukraine. Was kann die Polizei hier tun?

Auf jede Veränderung sofort reagieren. Die internationale Zusammenarbeit weiter forcieren. Die Täter mit nachhaltigen, schlagenden Beweisen der Justiz vorführen.